Efter en omfattende sexistisk kultur på Ekstra Bladet er kommet frem, tog avisens ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, imod de 46 kvinders, der i et brev har informeret om krænkelser og overgreb, udstrakte hånd om et møde. Og det møde skal ifølge B.T.s oplysninger finde sted i aften.

Her vil Poul Madsen, tillidsmanden på Ekstra Bladet og en lang række af de i alt 46 kvinder, der har underskrevet brevet, mødes et neutralt sted.

Pernille Obelitz er en af kvinderne, der har underskrevet brevet og skal deltage i mødet i aften. Hun ser frem til mødet, men er også spændt på, hvad det bringer med sig, men en klar og tydelig dagsorden er ikke lagt. Den ligger nemlig på Poul Madsens skuldre:

»Vi vil uddybe brevet, og hvordan det har været. Men jeg forventer, at Poul siger, hvad han vil tale med os om. Det er også vigtigt for os at kigge ham i øjnene sige, hvordan de burde have håndteret vores sager,« siger Pernille Obelitz, der startede som praktikant og efterfølgende blev freelancer og mellemøst-korrespondent på for Ekstra Blandet, hvor hun stadig er ansat.

Håbet for Pernille Obelitz og de andre kvinder, der har underskrevet brevet, er, at de ved aftenens møde bliver taget alvorligt. Og for at blive taget alvorligt kræver det, at der ikke stilles spørgsmål ved de enkelte tilfælde af sexisme, krænkelser og deciderede overgreb.

»Den endelige prøvelse er nu, om han tager det alvorligt og kan iværksætte planerne om, hvad der skal ske fremadrettet. Det er den helt store test,« siger Pernille Obelitz og fortsætter:

»Vi kræver at blive taget alvorligt, og at hver kvindes oplevelse er hendes oplevelse, og den skal ikke gradbøjes eller diskuteres. Poul skal sige, at han hører os alle sammen, og høre vores input til, hvad der skal gøres fremover. Og så skal han anerkende, at det er en grænseoverskridende adfærd.«

Derfor håber Pernille Obelitz fremover, at der kommer klare og gennemskuelige retningslinjer på Ekstra Bladet. Ikke kun om, hvem man skal sige det til, hvis man oplever sexisme, men også, hvad de, der får det at vide, skal gøre med oplysningerne.

»Uanset om man er praktikant, medarbejder, praktikantvejleder eller leder, så skal man vide, hvor man skal gå hen med oplysningerne.«

For det er lige præcis her, problemets kerne er, mener Pernille Obelitz. Flere af kvinderne på Ekstra Bladet sagde nemlig fra og gik til enten en leder eller tillidsmand. Men svaret var nedslående. De vidste ikke, hvad de skulle gøre ved oplysningerne, og lagde ansvaret over på kvinderne.

Pernille Obelitz understreger, at det ikke handler om, at kvinderne er sarte, og at mænd er krænkere.

»Man skal være pisse hård for at være i den her branche, men når grænsen er overskredet, er den overskredet, og man ved godt selv, hvor grænsen går, så mænd på arbejdspladser skal ikke gå rundt og være bange. Det er ikke raketvidenskab.«

Præcis, hvor mange af de i alt 46 kvinder, der vil deltage i aftenens møde, ved Pernille Obelitz ikke, men fortæller, at det ikke nødvendigvis er de 15 kvinder, der har skrevet under med navn, der møder op.

»Jeg regner med, at vi bliver omkring 15, måske 20, hvis folk har lyst. Nogle af de anonyme kommer også. Men det kan være svært at møde op og se folk i øjnene, men efter nogle har set Pouls reaktion i medierne, har de fået mod til at tage med til mødet, og så må vi jo se, om han stadig tager os alvorligt,« siger Pernille Obelitz.

