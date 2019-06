Enhver chefredaktør kan skrive under på, at man skal passe meget på alt for store forandringer.

Det gælder også Ekstra Bladets Poul Madsen, der tilbage i 2004 traf en beslutning, der skulle vise sig at være ganske upopulær blandt læserne.

Side 9-pigen blev rykket længere om i avisen.

»Jeg troede, det var slut. Jeg puttede hende længere om i avisen. Men det var ikke slut,« erkender Poul Madsen, da han møder B.T.s chefredaktør Michael Dyrby til debat hos Berlingske Media på Folkemødet i Allinge.

Kampen om læsernes gunst er benhård, og her kan en afklædt kvinde altså stadig noget.

»Der kommer ikke nogen kørende med en palle penge hver dag. Og Side 9-pigen sælger bare helt fantastisk,« siger Poul Madsen og fortsætter:

»Jeg tror ikke, jeg nogensinde kommer til at forstå det, men sådan er det,« tilføjer han.

»Det er åbenbart en del af jeres model for det digitale abonnementssalg. Det sælger åbenbart bedre end journalistik,« svarer Michael Dyrby.

Trods det har B.T. ingen planer om at skrue op for det pikante indhold, fastslår han.

Og B.T. har også for længst taget afsked med betalingsmuren på nettet i erkendelse af, at alt for få brugere ville betale for indholdet bag den.

»Vi var kommet i den situation, at vi havde en klub med pejsebrænde, rejser til Rhinlandet og provencalsk vin - og så kunne man læse vores plus-artikler. Vi ryddede op og gjorde alt gratis,« fortæller Michael Dyrby om B.T.s strategi, der i disse dage har et år på bagen.

Den har kort sagt tolvdoblet overskuddet og givet dobbelt så mange sidevisninger på bt.dk.

Samtidig skiftede metroXpress navn til B.T. metro, mens betalingsavisen B.T. fortsatte som før.

»Det var en helt nødvendig beslutning,« siger Michael Dyrby om beslutningen om at gøre indholdet gratis på nettet.

Poul Madsen holder dog fast i sin betalingsmur. Og Ekstra Bladet lever også videre på papir i mange år endnu, fastslår han.

»Vi har ikke opgivet betalingsavisen, fordi journalistik koster fucking mange penge. Ved at gøre alt indhold gratis bliver man meget afhængig af konjunkturerne i samfundet. Man er afhægnig af, at der er nogle mennesker, der vil betale for at annoncere,« lød det fra Poul Madsen.