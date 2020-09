Onsdag formiddag satte den ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet, Poul Madsen, sig ved computeren og svarede på læsernes spørgsmål omkring den sexismekultur, der har hærget på Ekstra Bladet.

46 kvindelige ansatte og tidligere ansatte har nemlig sendt et brev til Poul Madsen og direktionen på Ekstra Bladet, hvori de fortæller om og siger fra over for sexisme, krænkelser og overgreb, som de har oplevet på avisen.

I chatfunktionen, hvor læsere kan stille spørgsmål, går særligt én sætning igen fra Poul Madsen: at han har været både døv og blind, og at han har svigtet. Men han anerkender dog samtidig, at der til tider har været en lummer stemning på redaktionen:

'Jo, selvfølgelig har jeg tænkt, at lummerheden kunne tage overhånd. Men jeg var sgu ikke klar over, hvor dybt den stikker,' svarer Poul Madsen i chatten.

Flere af de personer, der skriver til Poul Madsen, går kritisk til ham. Et af de første spørgsmål lyder, om det ikke er relevant, at Ekstra Bladet bekæmper den sexisme, der eksisterer på 'Nationen'.

Her hentyder spørgeren altså til, at der også foregår sexisme på Ekstra Bladets side, hvor danskerne selv kan kommentere og kritisere emner. I sit svar anerkender Poul Madsen, at der også kan ske forbedringer der:

'Det bliver absolut det næste, vi skal have fat i. Lige nu bruger jeg al min vågne tid på den interne kulturforandring,' svarer Poul Madsen.

Der er dog steder, hvor Poul Madsen i sine svar modsiger selv selv. Ét sted skriver han: 'Jeg har svigtet i proaktivt selv at undersøge Ekstra Bladet til bunds.'

Senere i chatten forsvarer han sig dog med, at han først kan reagere, når han får præsenteret en sag.

Man skal heller ikke langt ind i chatten, før sagen om den tidligere chef på Ekstra Blandet Lisbeth Langwadt bliver nævnt. Hun har til Politiken fortalt, at hun gennem flere år blev udsat for grænseoverskridende og ubehagelig adfærd af en ligestillet chefkollega.

»På et møde i efteråret 2017 fortalte Poul Madsen mig, at der skulle omorganiseres, og at jeg i den forbindelse skulle have samme jobfunktion som hidtil, men at han ville forfremme min chefkollega, og at jeg derefter skulle referere til ham,« siger Lisbeth Langwadt til Politiken, men hun endte med at sige op.

Men kommentarer om den sag glider fuldstændigt af på Poul Madsen:

'Lisbeths fremstilling er ikke rigtig. De var to ligeværdige chefer, der bekæmpede hinanden og brugte deres respektive medarbejdere som små frontsoldater. Det var helt uholdbart, og jeg måtte træffe et valg. I forbindelse med, at jeg valgte den anden, bragte hun sagen fra et hotelværelse i Malmø frem, hvor de begge var stangstive. Der foregik med sikkerhed ikke noget seksuelt, men selvfølgelig var det upassende, at den anden chef dukkede op.'

Hvor Poul Madsen ved fra, at der med sikkerhed ikke skete noget seksuelt mellem de to tidligere chefer, fremgår ikke.

Et spørgsmål, der nok har ligget yderst på manges tunger, kom også frem. Nemlig om Poul Madsen selv har udøvet noget, der i dag vil betegnes som sexistisk adfærd, og til det er svaret kort og kontant: 'Nej, det har jeg ikke.'