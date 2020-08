Danmarks mest solgte bil er kørt ind i problemer.

Både i juni og juli har Ford Kuga plug-in hybrid været Danmarks mest solgte bil, men nu er der konstateret alvorlige fejl ved teknikken, der i værste fald kan resultere i brand.

Det skriver jp.dk.

Helt konkret opstår branden i motoren ved, at bilens batteri ved en fejl bliver for varm.

Her eksempel på, hvordan det ser ud, når en hybrid-bil skal have strøm. Foto: Aly Song Vis mere Her eksempel på, hvordan det ser ud, når en hybrid-bil skal have strøm. Foto: Aly Song

Så sker det, at batteriet begynder at frigive gasser for at komme af med både tryk og varme.

»Dette kan under ekstreme forhold potentielt udgøre en risiko for overophedning af de omkringliggende materialer, som i sjældne tilfælde kan udgøre en brandfare. Dette kan også opstå, mens bilen står parkeret under opladning uden opsyn,« lyder det fra Ford til jp.dk.

Ifølge flere internationale medier er der opstået brande i fire biler af mærket Ford Kuga plug-in hybrid, fordi bilernes batterier er blevet for varme.

Dog er der ikke nogen melding om, at nogen af de solgte biler i Danmark er brudt i brand på grund af denne tekniske fejl.

Her ses hybridbil af et helt andet mærke få strøm på en tanksstation. Foto: FRED TANNEAU Vis mere Her ses hybridbil af et helt andet mærke få strøm på en tanksstation. Foto: FRED TANNEAU

Men det er på ingen måder usandsynligt, at Ford Kuga plug-in hybrid solgt i Danmark, kan have potentiel brandfare.

De biler, hvor problemet kan opstå, er alle blevet bygget før 26. juni 2020.

Antallet af potentielt berørte biler i Danmark er 2.901 ud af de 6.500, der samlet er solgt af mærket, skriver jp.dk.