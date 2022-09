Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skimmel, snavs og voldsomme temperaturoverskridelser.

Tre gange hen over sommeren har Fødevarestyrelsen besøgt den samme sushirestaurant.

Smiley-statistikken er da heller prangende.

To gange har Hama Sushi i Odense Centrum indkasseret en sur smiley på grund af dårlig hygiejne.

Den seneste sure smiley faldt under et kontrolbesøg 6. september.

Her fandt Fødevarestyrelsen blandt andet støv, skidt og gamle madrester flere steder i produktionskøkkenet i kælderen, fremgår det af kontrolrapporten.

Særligt slemt stod det til med restaurantens ismaskine.

Den fremstod med »sorte, skimmellignende belægninger« i kammer med isterninger, står der i kontrolrapporten.

Det var dog ikke den største trussel mod fødevaresikkerheden.

Fødevarestyrelsen var mere optaget af, at der var for høje temperaturer i ti kilo fersk, udskåret laks og fem kilo fersk tun.



Normalt skal fersk fisk opbevares ved nul til to grader, så der ikke opstår fordærvelsesbakterier, der kan gøre forbrugerne syge.

Det udløste derfor en bøde på 15.000 kroner, da tunfisken blev målt til en temperatur på 9,1 grader, og laksen målte 7,5 grader.

Selve temperaturen i kølebordet blev målt til 6,5 grader.

B.T. har været i telefonisk kontakt med Hama Sushi og talt med restaurantens sushikok. Han hedder Ying Ie, fortæller han.

Ying Ie siger til B.T., at fiskenes høje temperaturer skyldes, at restaurantens køleskab var overfyldt.



»Vi har købt et nyt køleskab, så det ikke sker igen,« siger han.



Hvad angår de snavsede fund i produktionskøkkenet, oplyser Ying Ie, at der efterfølgende er blevet gjort ordentligt rent.



Yderligere er der indkøbt en ny ismaskine, fordi den nuværende er gammel og slidt, forklarer han.

Fødevarestyrelsen oplyser i deres kontrolrapport, at Hama Sushi kan se frem til to opfølgende, gebyrbelagte kontrolbesøg som følge af den mangelfulde rengøring.