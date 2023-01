Lyt til artiklen

PostNord justerer i organisationen og det får betydning for omkring 100 medarbejdere, som skal sige farvel til deres job.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Nedskæringerne skyldes blandt andet ekstraordinære omstændigheder, som stigende energi- og brændstofpriser, høj inflation og lav forbrugertillid.

»Selvom vi fortsat håndterer flere pakker end inden coronapandemien, oplever vi, som mange andre, ekstraordinært høje omkostninger, der betyder, at vi må tilpasse os til den nuværende økonomiske situation,« siger Peter Kjær Jensen, administrerende direktør i PostNord Danmark.

»Det er aldrig sjovt at skulle sige farvel til dygtige medarbejdere, men vi er nødt til at holde skarpt fokus på vores omkostninger i denne tid.«

PostNord har i løbet af 2022 justeret administrationen med 125 medarbejdere og chefer.

Tilpasningen forventes yderligere at få betydning for omkring 100 medarbejdere i produktionen og distributionen.

Den administrerende direktør forklarer, at nedskæringen i organisationen skal blandt andet være med til at sikre, at der er økonomiske midler til den videre udvikling af virksomheden i Danmark.

»De seneste år har vist, at vi har behov for at kunne omstille os hurtigt, i et meget volatilt marked, hvor både pakke- og brevmængderne er uforudsigelige. Det tror jeg bliver et konstant vilkår i de kommende år. Derfor forbereder og optimere vi nu forretningen, for at sikre, at vi kan imødekomme de forandringer der sker i markedet, så PostNord kommer styrket igennem den økonomiske krise vi ser for øjeblikket.«

»Dette er også nødvendigt for at vi kan fortsætte vores investeringer i udvikling af virksomheden. Det gælder blandt andet indenfor digitalisering og bæredygtighed. Det handler om at være godt rustet til fremtiden,« fortsætter Peter Kjær Jensen.

PostNord oplyser, at de er i dialog med repræsentanter for medarbejderne og de faglige organisationer.