En rød postkasse placeret midt i Horsens stod utømt hen i seks uger, fordi en ny PostNord-medarbejder ikke var opmærksom på den.

Ifølge Horsens Folkeblad var det en opmærksom borger, der bemærkede, hvordan den klassiske røde postkasse i Allégade i Horsens begyndte at strutte af uafhentede breve og aldrig så ud til at blive tømt. Han tog kontakt til avisen, som konfronterede PostNord med situationen.

PostNord lagde sig med det samme fladt ned og erkendte fejlen, som skyldtes en ny medarbejder, der ikke var klar over postkassens eksistens.

»Det er dybt beklageligt, at postkassen ikke er blevet tømt i seks uger. Vi kan kun undskylde. Vi har begået en fejl,« siger Tommy Andersen, PostNords distributionschef i Sydøstjylland, til Horsens Folkeblad.

Tommy Andersen forsikrer over for avisen, at Horsens-beboerne ikke skal være bekymret for deres brevsikkerhed, når de fremover benytter de røde postkasser nede i byen.