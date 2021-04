Flere medarbejdere hos PostNord er konstateret smittet med den frygtede sydafrikanske coronavariant.

Det bekræfter PostNord over for B.T.

Det er medarbejdere ved PostNord pakkecenter i Brøndby, der er testet positive med den sydafrikanske variant.

Medarbejderne har ikke haft kundekontakt, og PostNords kunder skal derfor ikke bekymre sig, oplyser PostNord.

Tidligere lørdag aften bekræftede Styrelsen for Patientsikkerhed overfor B.T., at der var konstateret er mindre udbrud på en virksomhed i hovedstadsområdet. Styrelsen ønskede ikke at oplyse, hvilken virksomhed der var tale om.

Et 'mindre udbrud' betyder, at under 10 personer er konstateret smittede.

Alle smittede er ifølge styrelsen identificeret. Det gælder også de smittedes nære kontakter og også disses nære kontakter.

»Alle er isolerede, og vi betragter udbruddet som under kontrol,« oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed til B.T.

»Det er en større personkreds, vi har skullet identificere og som nu er i isolation, indtil de har en negativ test, lød det fra styrelsen.

Det er muligt, at der blandt de nære kontakter og disse nære kontakter vil blive identificerede flere smittede, men styrelsen betragter udbruddet som inddæmmet.

»De er blevet testet, og vi venter bare på svar,« oplyste styrelsen til B.T.

I slutningen af februar var der et udbrud med den sydafrikanske variant i Københavns Nordvestkvarter.

Dengang blev alle borgere i området bedt om at lade sig teste og et større testarbejde, hvor mange hundrede blev testet, blev sat i værk.

Det er ikke nødvendigt denne gang.

»Vi har fat i alle de mennesker, det drejer sig om,« oplyste styrelsen. til B.T. lørdag aften.