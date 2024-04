Der skal i den grad satses på pakkerne.

Efter få måneder som topboss i Postnord, ændrer Kim Pedersen nu strategi.

Fire direktører mister dermed jobbet.

Det skriver Børsen.

Planen er, at Postnord skal være danskernes foretrukne leverandør af pakker.

Brevdelen af forretningen bliver nu lagt ind under pakkeafdelingen.

Det betyder blandt andet, at fire ud af ti direktører bliver fyret i sammenlægningen af områder.

Kim Pedersen kaldte onsdag 700 medarbejdere sammen i Odense for at fortælle om de nye planer.

Til Børsen siger han:

»Postnord har haft meget fokus på at gøre forskellige ting i forskellige ben, og vi har haft et stort fokus på brevområdet, der er i et faldende marked. Da kom jeg til for tre-fire måneder siden, stillede jeg mig selv spørgsmålet, om vi var dygtige nok. Konklusionen er, at vi er meget bedre, end folk tror. Langt de fleste har et godt indtryk af os og vores pakkelevering, men imaget er alligevel ikke fulgt med.«

Og netop det image, som stammer fra leveringen af breve, skal nu forbedres ved at levere topservice på pakkeområdet.

Sidste år gav driften af Postnord i Danmark et underskud på cirka 108 millioner kroner.