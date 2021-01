For niende dag i træk ligger positivprocenten under 1,00 for coronatest foretaget i det offentlige system.

Det seneste døgn er der fundet 754 tilfælde af covid-19 i 136.208 prøver. Positivprocenten er 0,55. Yderligere 14 med coronavirus er døde.

Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI) søndag.

Positivprocenten er den laveste, der er registreret siden september. De seneste ni dage har positivprocenten ligget under 1,00.

Antallet af nyindlæggelser er 55.

Det samlede antal døde under coronaepidemien er indtil nu 1983.

