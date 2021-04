Hvis en lyntest viser, at en elev er coronasmittet, skal hele klassen ikke længere isoleres med det samme.

Hvis en lyntest opdager et coronatilfælde på skoler og uddannelser, er det ikke længere anbefalingen at isolere hele den smittede klasse med det samme.

I stedet skal en mere pålidelig PCR-test sikre, om den smittede overhovedet er smittet. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Med den nye anbefaling kan resten af klassen fortsætte skolegangen uændret, mens den måske smittede elev skal gå i isolation og få foretaget en PCR-test.

Det er først, hvis PCR-testen også er positiv, at skolen skal sætte ind.

- Konkret betyder vores nye anbefaling, at hvis én gymnasieelev for eksempel tester positiv, så går eleven i selvisolation og får foretaget en PCR-test.

- Resten af stamklassen går først i isolation, hvis elevens positive lyntestsvar bliver bekræftet med en positiv PCR-test.

- Er PCR-testen derimod negativ, kan eleven bare komme tilbage i skole, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Baggrunden for den nye anbefaling er, at personer, der ikke er smittede med coronavirus, i nogle tilfælde alligevel kan få et positivt svar fra en lyntest.

Det kaldes en falsk positiv lyntest.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle positive lyntest følges op med en PCR-test. Både fordi PCR-testen er mere præcis og for at undersøge for virusvarianter.

- Det er rigtig vigtigt, at alle, der får et positivt svar ved lyntest, får lavet en opfølgende PCR-test - helst samme dag.

- På den måde undgår den testede og de nære kontakter at isolere sig i længere tid unødigt, og samtidig ved vi, hvor mange falsk-positive der er, siger Helene Probst.

Anbefalingen gælder kun for skoler og uddannelser, hvor der sker regelmæssig screening.

I folkeskolen bliver elever på 12 år og opefter regelmæssigt testet for corona, og det samme gør elever på ungdomsuddannelserne.

Anbefalingen om at vente med at sende klassen hjem, til der er et bekræftet positivt svar på den opfølgende PCR-test, omfatter også lærere og undervisere, som regelmæssigt screenes på skoler og uddannelser.

/ritzau/