Portugal slap relativt nådigt gennem første bølge af coronaudbruddet, der bl.a. ramte nabolandet Spanien hårdt. Men nu er de portugisiske hospitaler ved at være fyldte til bristepunktet.

Det pressede hospitalsvæsen ses bl.a. ved, at ambulancer sommetider må holde i kø i timevis foran hospitalerne, og at der ikke er nok plads til de døde i kølerummene.

I denne uge var de 850 intensivsenge, som fastlandet har til rådighed, fyldt op, skriver Reuters.

Portugal har reserveret 420 intensivpladser til patienter med andre alvorlige lidelser.

Tysk militær sender bl.a. respiratorer afsted til Portugal for at hjælpe med de syge covid-19 patienter. Foto: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH Vis mere Tysk militær sender bl.a. respiratorer afsted til Portugal for at hjælpe med de syge covid-19 patienter. Foto: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH

I alt 6.684 patienter er indlagt med covid-19, og det betyder, at hospitalets ‘almindelige sengepladser’ også er ved at være en mangelvare.

Læg dertil, at der også er mangel på personale til at tage sig af patienterne.

De mange smittede i landet skyldes ifølge myndighederne den britiske variant af covid-19 sammenlagt med, at landet hen over julen lettede restriktionerne, hvor mange bl.a. rejste til Storbritannien og derved bragte smitte med hjem.

På den portugisiske ø Madeira, hvor man har 157 intensivsenge til rådighed, har man nu tilbudt at hjælpe fastlandet, selvom øen også oplever en stigning i antallet af smittede.

Patienter overføres fra Lissabon til Funchal på den portugisiske ø Madeira grundet mangel på intensivpladser. Foto: DUARTE SA Vis mere Patienter overføres fra Lissabon til Funchal på den portugisiske ø Madeira grundet mangel på intensivpladser. Foto: DUARTE SA

Portugal har bedt om hjælp fra andre lande i Europa, bl.a. har Tyskland sendt otte læger, 18 sygeplejersker, 50 respiratorer og 150 hospitalssenge til landet.

Østrig er desuden villig til at tage imod intensivpatienter og afventer at finde ud af, hvor mange Portugal ønsker at overføre. Spanien har også tilbudt at hjælp, men Portugal har endnu ikke sagt ja.

Siden marts 2020 er 711.000 smittede med coronavirus i landet. 43 pct af tilfældene er registreret i januar 2021. 13482 portugisere er døde siden epidemien begyndte.

Kun omkring 70.000 mennesker er indtil videre vaccineret med to doser, der er nødvendig for at opnå størst mulig beskyttelse.