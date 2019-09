Sidste år ville Støjberg ikke være næstformand. Nu går hun alligevel efter posten efter over 20 år i politik.

Det er kun et år siden, at Inger Støjberg (V) afviste, at hun en dag skulle ønske at blive næstformand for Venstre:

- Jeg ser ikke mig selv som næstformand for Venstre, sagde hun dengang til Jyllands-Posten, imens hun samtidig luftede tanken om at blive Venstre-formand.

Men hun har ombestemt sig, og onsdag står det klart, at hun stiller op som kandidat til næstformandsposten.

Får hun i sidste ende posten, er det både en folkelig, men også hård politiker, der sammen med den mulige formand Jakob Ellemann-Jensen skal tegne Venstre i de kommende år.

Kredsformand Susanne Rusbjerg for Venstre i Skive, hvor Inger Støjberg er valgt, ser hende som en stærkt kvinde, der er svær at rokke ved.

- Hun er ikke sådan en, der blæser omkuld. Og det tror jeg godt, folk kan lide. Selv om politik ikke altid er lige pænt, så står hun fast. Hun siger det, hun mener, og hun siger det i et sprog, så alle kan forstå det, siger kredsformand Susanne Rusbjerg.

Selv om Inger Støjberg af mange betegnes som en politiker, der har evnen til at skære igennem, har hun også en anden side.

I 2004 skrev hun en biografi om popduoen Sussi og Leo med titlen "Toner i livet", ligesom hun aldrig har været bleg for at udtale sig om sit privatliv.

I B.T. fik man i 2016 et indblik i den måske kommende næstformands morgenmadsrutine: Lyst brød med lys pålægschokolade, te og appelsinjuice. Og en Cola Zero.

I Alt for Damerne løftede den 46-årige politiker også sløret for, at det ærgrer hende, at hun endnu ikke har fået børn.

- Det er helt klart et savn for mig, at jeg ikke har fået børn selv. Sådan er det bare blevet, sagde hun.

Ifølge Venstres kredsformand i Skive, Susanne Rusbjerg, er Støjberg vellidt blandt store dele af befolkningen, fordi hun ikke har glemt sit jyske ophav på trods af sin daglige gang på Christiansborg.

Ved det seneste folketingsvalg hentede hun 28.420 personlige stemmer, der gjorde hende til valgets fjerde største stemmesluger.

- Det er helt sikkert hendes ophav i det jyske. Hun har benene solidt placeret i det jyske muld. Hun forstår at være nærværende og lyttende, og det er vigtigt, siger Susanne Rusbjerg.

Men Inger Støjberg formår også at dele vandene - både i befolkningen og internt i Venstre.

Eksempelvis da hun fejrede sin 50. stramning som udlændinge- og integrationsminister med lagkage. Dengang sendte forhenværende Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen hende en sms med beskeden om, at han ikke ville anbefale hende at lave flere Facebook-opslag med lagkager.

Formelt vil Inger Støjberg først kunne blive valgt som næstformand ved Venstres ekstraordinære landsmøde den 21. september, hvor både formanden og næstformanden skal findes.

