Jonas Eika fyrede en bandbulle af mod politikerne, da han tirsdag modtog Nordisk Råds Litteraturpris.

Tirsdag aften modtog den 28-årige danske forfatter Jonas Eika en af de mest prestigefyldte litteraturpriser i Nordeuropa.

Meget af prismodtagelsen endte imidlertid med at blive overskygget af en tale, som Jonas Eika holdt efter at have fået overrakt prisen.

I talen kritiserende han den danske regering og statsminister Mette Frederiksen (S) for at have overtaget den tidligere regerings "racistiske" sprog og politik.

Jonas Eika er født i 1991 i Haslev uden for Aarhus.

Han blev uddannet fra Forfatterskolen i København i 2015. Samme år debuterede han med romanen "Lageret Huset Marie", som han modtog Bodil og Jørgen Munch-Christensens kulturlegat for i 2016.

I 2018 fulgte han op med novellesamlingen "Efter solen", der består af fem forskellige noveller.

Ifølge Information er novellerne "atypisk lange og vildt fabulerende i forhold til det mere kortfattede, pointerede og nøgterne novelleformat, der dominerer i dansk litteratur".

- Alle tager de afsæt i den allerede eksisterende virkelighed og de kriser og samfundsmæssige strukturer, der kendetegner den.

- Men herfra synes det tilbagevendende greb at være en fantasifuld destabilisering af de ellers umiddelbart genkendelige miljøer, skriver Information.

For "Efter solen" har Jonas Eika modtaget Montanas Litteraturpris, Michael Strunge-Prisen, Den svære Toer-prisen og Nordisk Råds Litteraturpris.

Den sidste fik han tildelt tirsdag aften ved en prisuddeling i Stockholm. I den forbindelse udnyttede forfatteren anledningen til at sende en racismeanklage mod den danske statsminister.

- Jeg taler til den danske statsminister.

- Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker.

- Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre, lød det blandt andet fra Jonas Eika.

Det er ikke første gang, at Jonas Eika langer ud efter de danske politikere.

På sin Facebook-profil har han flere gange kritiseret udlændingepolitikken, og han har også adskillige gange opfordret til demonstrationer, som har haft til hensigt at tage afstand fra den førte politik herhjemme.

Sammen med tirsdag aftens litteraturpris fra Nordisk Råd får Jonas Eika også 350.000 kroner.

Jonas Eika bor i dag i København.

