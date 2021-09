Natten til fredag blev Nordjyllands Beredskab kaldt ud til en eksplosion på Aalborg Portland.

Klokken 3.30 blev medarbejdere på Aalborg Portland vækket med et højt brag, og det fik Nordjyllands Beredskab til at rykke ud, lyder det fra indsatsleder Jakob Schmidt.

»Eksplosionen skete i et filteranlæg. Da vi kommer derud, er der røgudvikling fra filteranlægget. Bygningen minder om en jernkasse, og der lød et par hule drøn derinde fra, og medarbejderne havde set store ildkugler. Branden kom hurtigt under kontrol, så arbejdet gik på at finde glødelommer,« forklarer han.

Derfor handler det i høj grad om at undgå spredning af gløderne for Nordjyllands Beredskab.

Branden skulle være så godt som slukket fredag morgen.

»Status er, at der er nogle varmeophobning i selve konstruktionen, men vi har aftalt med Aalborg Portland, at de har en brandvagt på, som holder øje og går med et termisk kamera. Herefter begynder de selv at kigge på selve konstruktionen i løbet af fredagen, fordi de kender den bedst, og så skal de have kigget, om der er flere varmelommer tilbage i filteret,« lyder det fra Jakob Schmidt.

Det er formentligt noget røg i filteret, som startede eksplosionen på Aalborg Portland, forklarer indsatslederen ved Nordjyllands Beredskab.

»Det er kul- og stenstøv i sådan et filteranlæg, og det kan forårsage sådan en voldsom eksplosion, men så er det faktisk overstået. Så er der ikke mere, som kan brænde, og derfor kom der ikke store flammer ud. Når man arbejder med så støvede produkter, som man gør på Aalborg Portland, så sker det, at der går ild i dem. Det kan være en gnist eller et varmt leje, som skaber eksplosionen.«

Ingen er kommet til skade ved eksplosionen, og det skulle være under kontrol fredag morgen.