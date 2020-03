Beredskabsstyrelsen har lukket portene for hele landets værnepligtige. Forlader de værnepligte kasernerne, kan de blive politianmeldt.

Den besked fik værnepligtige over hele landet onsdag eftermiddag.

På Næstved Kaserne er 90 værnepligtige således tvunget til at blive, hvor de er, bag kasernens mure - og det skyldes, at Beredskabsstyrelsen vil forhindre, at coronavirussen spreder sig mellem de værnepligtige.

Det forklarer Stig Hammerhøj, der er brigadechef og chef for Beredsskabsstyrelsen Sjælland.

Skulle en værnepligtig alligevel finde på at forlade kasernen, kan vedkommende blive pålagt såkaldte disciplinarmidler, som er en form for løftet pegefinger, hvor en værnepligtig eksempelvis straffes med ekstra vagt.

De kan også - i mere alvorlig grad - blive anmeldt til politiet.

Af beredsskabslovens paragraf 60 fremgår det, at hvis en værnepligtig 'udebliver eller uberettiget fjerner sig fra tjenestestedet', så kan vedkommende blive straffet med bøde eller fængsel i op til et år.

»Politianmeldelse er yderste konsekvens, men det er klart, at hvis de går herfra uden at have fået lov, så vil de blive pålagt enten disciplinarmidler eller en politianmeldelse. Det er ikke sikkert, at det bliver en politianmeldelse. Hvis en tager hjem, og vi først ser ham to dage senere, så vil vi givetvis anmelde ham,« siger Stig Hammerhøj.

Er det ikke et lidt ekstremt tiltag at spærre 90 personer inde på Næstved Kaserne - og generelt hele landet over?

»Jo, men vi har en forpligtelse til at opretholde vores beredskab, og bliver en af de værnepligtige smittet og kommer tilbage og smitter sine kammerater, så kan du lægge en hel arbejdsplads ned, og vi har en forpligtelse til at hjælpe i samfundet, hvor der er brug for vores assistance,« siger Stig Hammerhøj og fortsætter:

»På denne måde undgår vi, at de værnepligtige kommer ud i den offentlige trafik i myldretiden, og vi undgår, at de kommer ud i cafémiljøer, på diskoteker og så videre og bliver smittet der. Vi havde et tilfælde, hvor en værnepligtig herfra havde være på Søpavillionen i samme tidsrum som en coronasmittet.«

Kan I ikke bare bede de værnepligtige lade være med at gå på caféer, diskoteker eller være i trafikken i myldretiden - i stedet for at spærre dem inde?

»Det kan vi jo ikke kontrollere. Jeg synes jo, at formuleringen om, at de er spærret inde, ja, den har jeg lidt svært ved at se. Når de er på almindelig tjeneste fra syv til 16, er de også vant til, at man ikke forlader kasernen.«

Men her må de bare ikke forlade kasernen efter klokken 16, vel?

»Nej.«

Hvad hvis jeres værnepligtige skal noget vigtigt i weekenden?

»Så ser vi på det sag for sag.«

Indtil videre gælder de lukkede porte på kasernen weekenden med, men Stig Hammerhøj kan endnu ikke sige, om man forlænger påbuddet efter weekenden.

Ifølge Stig Hammerhøj er beslutningen om de lukkede porte en beslutning, der er taget på landsplan, de lokale beredsskabsstyrelser imellem.