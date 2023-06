Det er Danmarks næststørste højmose og er velbesøgt af masser af mennesker, der blandt andet skal nyde naturen og dyrelivet.

Men situationen er den, at Holmegaard Mose er blevet så tør, og vandstanden så lav, at mosen lukkes for offentlig færdsel.

Det skriver Midt- og Sydsjællands Brand og Redning på Facebook ifølge TV 2 Øst.



Tørken har nemlig gjort, at der er øget brandfare i naturområdet, og for at være helt sikker på at undgå en naturkatastrofe, så har man lukket området helt af.

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning vurdere, at der er en særlig risiko i forbindelse med brand, fordi det er vanskeligt at komme til mosen.

Og også fordi, at en brand i mosen vil gå ned i jorden, der består af spagnum og tørv.

Det vil derfor koste mange ressourcer, at bekæmpe sådan en brand i mosen.

I øjeblikket er der afbrændingsforbud flere steder i landet. Blandt andet på Bornholm og Rømø.

Men der er ikke noget afbrændingsforbud på vej i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg lige nu, det område, som mosen ligger i.

Dog opfordrer Midt og Sydsjællands Brand og Redning alle borgere til, at man fortsat skal passe på i naturen, da der er meget tørt.