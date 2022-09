Lyt til artiklen

Hvis du har planer i København søndag, kan du roligt regne med lidt længere rejsetid.

Der afvikles nemlig både det populære løb Copenhagen Half Marathon kombineret med, at der er bilfri søndag på Nørrebro, skriver TV 2 Lorry.

På Copenhagen Half Marathons hjemmeside fremgår det, hvilke gader der afspærres for trafik under søndagens løb.

Østerbro

Løbet begynder på Østerbro, hvor Øster Alle, Østerbrogade, Strandboulevarden, Øster Farimagsgade og Kristiniagade er lukket af for trafik.

Nørrebro

Løberne fortsætter til Nørrebro over Dronning Louises Bro, hvor Nørrebrogade og Nordre Fasanvej er afspærret. Dertil kommer, at der søndag er bilfri søndag på hele Nørrebro fra 14:00 til 18:00.

Frederiksberg

Herefter fortsætter ruten ud på Frederiksberg af Godthåbsvej, Falkoner Alle, Allegade og Frederiksberg Alle.

Vesterbro

Via Vesterbrogade bevæger ruten sig videre til Vesterbro ad Enghavevej og Ingerslevgade, forbi Dybbølsbro og langs Kalvebod Brygge.

Indre by

Fra Kalvebod Brygge kommer løberne ind i indre by, hvor de løber langs med vandet af Christians Brygge, videre af Slotholmsgade og Holmens Kanal, forbi Kongens Nytorv og langs Store Kongensgade. Herefter fortsætter ruten tilbage ud på Østerbro via Kristinagade og Strandboulevarden.

Langs ruten er der flere steder, hvor den kan krydses i forskellige tidsrum, du kan se mere om her.

Der vil også være flere buslinjer, som bliver påvirket af løbet. Det drejer sig om 1A, 2A, 4A, 5C, 6A, 7A, 9A, 12, 14, 18, 23, 16, 27, 31, 37, 68, 71, 72, 74, 150S, 184, 185, 250S og 350S.

Ruten er spærret i tidsrummet 9.00-15.00.