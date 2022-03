Mange danske virksomheder står i kø for at hjælpe ukrainske flygtninge. Men nu har godheden taget overhånd.

Det mener en mindre hær af Facebook-brugere, som har set sig sure på Nordens største og mest besøgte legelandskæde.



'Det er under alt kritik. Ja undskyld, men jeg synes efterhånden, det bliver for meget af det gode,' skriver en kvindelig Facebook-bruger som kommentar til et opslag, som Leos Legeland Danmark har delt på sin Facebook-side.

Her oplyser legelandskæden, at der nu er gratis entré for familier, der er flygtet fra Ukraine. Et gyldigt ukrainsk pas eller id-kort kan således bruges som billet til alle Leos Legelande i de nordiske lande samt Tyskland.

Det generøse tilbud har dog udløst en mindre shitstorm. I hvert fald er hundredvis af forargede Facebook-brugere faret i blækhuset.

'Det er forfærdeligt, at de har måttet flygte, og selvfølgelig skal vi hjælpe, men helt ærligt så sidder der rigtig mange børn i Danmark – flygtning eller ej – og ikke får nogen oplevelser, fordi forældrene simpelthen ikke har råd, da det er vigtigere med mad på bordet for dem,' lyder det blandt andet i kommentarsporet.

Helt overordnet er der mange i tråden, som mener, at Leos Legeland forskelsbehandler på bekostning af flygtningebørn fra andre lande samt danske børnefamilier.

'Folk står i kø for at vise, hvor imødekommende og hjertevarme de er overfor ukrainerne, for det, siger deres tv, er den rigtige holdning i denne uge, samtidig med at de vil skide på folk fra Syrien, Palæstina … (…) Stop nu jer selv – også jer Leos,' skriver en anden kvindelig bruger, som har høstet over 260 likes for sin kommentar.

Foto af Leos Legeland i Ishøj. Foto: Google Street View Vis mere Foto af Leos Legeland i Ishøj. Foto: Google Street View

Det er dog ikke alle i kommentarsporet, der deler kritikken.

'Hold nu kæft, hvor folk har ondt i deres betændte røv,' skriver en mandlig Facebook-bruger som modsvar.

Leos Legeland har endnu ikke besvaret nogen af kommentarerne. Men det bør de se at få gjort, mener Uffe Lyngaae, der er kommunikationsrådgiver og direktør i Publico, som rådgiver virksomheder om deres kommunikation.

»Det kan måske være en vanskelig kamp at håndtere sådan et kommentarspor, men det vil være klogt af dem at overvåge og moderere tråden ud fra den betragtning, at det handler om deres omdømme,« siger Uffe Lyngaae.

Korte fakta om Leos Legeland Leos Legeland er Nordens største og mest besøgte legelandskæde, skriver selskabet på sin hjemmeside. Her kan du læse mere om virksomheden: Omsætning 2019: 630 mio. kr.



Markeder 2019: Sverige (27), Norge (9), Danmark (5), Finland (7) og Tyskland (1)



Legeland i Danmark: Herlev, Ishøj, Aarhus, Odense og Aalborg



Legeland i Norden 2019: 49 stk.



Ansatte: Cirka 1800



Grundlæggere: Joakim Gunler og Jonas Rönnqvist



Grundlagt: 2006



Hovedsæde: Luleå, Sverige

Kilde: Leoslegeland.dk

Han kalder det »Ukraine-washing«, når virksomheder »overkommunikerer og underhandler« i forhold til krigen i Ukraine. Ordet er inspireret af allerede velkendte ord som 'greenwashing', hvor virksomheder markedsfører sig som mere bæredygtige, end de egentlig er.

»Som virksomhed skal man være varsom, når man aktivt selv kommunikerer om sine gode gerninger. Der skal ikke ret meget til, før nogle debatlystne Facebook-krigere benytter et opslag om ukrainske flygtninge til at ride deres egen kæphest,« siger Uffe Lyngaae.

Han mener dog ikke, at der er tale om såkaldt »Ukraine-washing« i tilfældet med Leos Legeland.

»Jeg synes ikke, de overkommunikerer. De fortæller sådan set bare, at de gerne vil give en forlomme til ukrainske familier, og at tilbuddet gælder fra i dag. Det virker som et oprigtigt forsøg på at gøre noget godt for de her familier, der er landet i Danmark uden deres fædre,« siger Uffe Lyngaae.

B.T. har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Leos Legeland.

Virksomheden oplyser i sit opslag, at den gratis entré gælder hele dagen om onsdagen, og beslutningen gælder indtil videre på ubestemt tid.

B.T. har været i kontakt med flere af Facebook-brugerne bag de negative kommentarer, men de ønsker ikke at lade sig interviewe.