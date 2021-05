Cirka 1.100 minkfarme står tomme landet over. Men nu har en flok studerende fået en god idé til, hvordan de tomme arealer kan fyldes op igen.

Mange kender dem som små bløde kæledyr, men nu skal danskerne vænne sig til at spise dem, hvis minkavlerne skal kunne fylde deres farme op med de hoppende dyr. Nemlig kaniner. Og de kan føre flere fordele med sig.

»Kaninkød er bæredygtigt, fordi det kræver færre ressourcer at producere, så derfor tænker vi, at kaninkød kunne være et alternativ, som folk på sigt vil være klar til,« siger Lasse Damsgaard Mikkelsen, der er civilingeniørstuderende ved Aarhus Universitet i Herning, til DR.

Ifølge de studerendes sparringspartner Michael Bach-Olesen, der er økonomikonsulent hos landbrugsrådgivningen Sagro, kræver kaniner ikke ret meget foder, og så kan du få 212 gram kaninkød for et kilo CO2-udledning, hvor du til sammenligning kan få 38 gram oksekød.

Problemet er dog, at kaninkød ikke er en del af danskernes madkultur.

Det kan blandt andet skyldes, at folk er vant til at se kaninen som et kæledyr og ikke som en lækker kødret. Men den tankegang kan ændres, mener Nina Preus, der er forbrugersociolog ved Landbrug & Fødevarer.

Vi danskere skal nemlig påvirkes til at spise kanin gennem såkaldte 'foodies'. Personer, der går op i mad og interesserer sig for forskellige verdenskøkkener.

Danmarks Statistik har lavet en søgning for DR og fundet frem til, at der i 2020 blev importeret cirka 14 tons kød fra tamkaniner. Det er fra blandt andet Frankrig og Kina. Men nu kan danskerne måske selv blive store kaninavlere.