Sommervarmen er over Danmark, hvilket gør Københavns mange vandbassiner og vandlegepladser til oplagte åndehuller for byens børnefamilier.

Mange af de populære vandsteder er denne sommer dog foreløbigt lukket land på grund af smittefare.

Som følge af coronavirus har Københavns Kommune ifølge TV2 Lorry valgt at lukke flere af stederne.

»Vi ved, hvor glade københavnerne er for at bruge soppesøerne, og derfor er vi selvfølgelig rigtig kede af, at det ikke kan lade sig gøre at åbne dem i år,« fortæller enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Jakob Hjuler Tamsmark til TV 2 Lorry.

Vandlegepladsen i Fælledparken i regnvejr. Arkivfoto. Foto: Linda Kastrup

Det indbefatter vandlegepladsen i Fælledparken på Østerbro og syv andre soppebassiner og mindre springvand.

Årsagen er, at vandet på stederne ikke indeholder klor ligesom i svømmehallerne og bliver dermed ikke renset.

Mens de mange bassiner rundt om i København lukker, vælger et enkelt på Frederiksbergs Bentzonsvej at åbne.

Kommunen har vendt spørgsmålet med sundhedsmyndighederne, som tillader soppebassinet at holde åbent, så længe afstandskravene overholdes.