»Direkte pinligt«. »En skandale.«

FDM er ude med riven efter Volkswagen efter at tre populære biler fra den store bilkoncern skuffer fælt i en sikkerhedstest.

Ved den såkaldte Euro NCAP-sikkerhedstest i december lever VW-koncernens populære mikrobiler VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii slet ikke op til forventningerne og må nøjes med tre af de maksimale fem stjerner.

Brancheorganisationen FDM's repræsentant i Euro NCAP, Søren W. Rasmussen, er rystet over resultatet.

»At bilens (automatiske, red.) nødbremse er sparet væk, er i sig selv en skandale. Bilerne har ganske vist fået vognbaneassistent og fartbegrænser som standard, men det ændrer ikke på, at sikkerheden samlet set er under det niveau, man bør kunne forvente. Tre Euro NCAP-stjerner er direkte pinligt for VW-koncernen, der bør genoverveje sin strategi, og opgradere sikkerheden snarest muligt,« siger Søren W. Rasmussen til FDM.

Testresultatet risikerer også at få betydning for de danskere, som overvejer at købe en af de tre populære mikrobiler.

Det pauvre resultat betyder nemlig, at bilerne mister deres sikkerhedsfradrag på 6.800 kroner, som udløses af de maksimale fem Euro NCAP-stjerner.

Et resultat både VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii opnåede, da de sidst blev testet i 2011.

Siden er kravene til sikkerheden blevet skærpet, og til nytår får de endnu et nøk opad.

Om forhandlerne i sidste ende vælger at lade bilkøberne betale afgiftsstigningen på 6.800 kroner eller dele af den, er endnu uvist.

Hvor FDM langer ud efter Volkswagen efter de nye og dårligere resultater i sikkerhedstesten, ser bilproducenten dem som en succes.

»VW Up blev revurderet i år og opnåede tre stjerner, som vi håbede den ville,« siger en talsperson fra Volkswagen ifølge det britiske bilmedie AutoExpress.

Talspersonen tilføjer, at tre stjerner er en 'meget god vurdering' efter at de nye og hårdere krav er blevet indført.

Efter sikkerhedstesten vil FDM ikke direkte fraråde danskerne at købe VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii, men Søren W. Rasmussen kan heller ikke få sig selv til at anbefale dem.

VW Up var i starten af december den 13. mest solgte personbil i Danmark. Der var ifølge FDM blevet solgt 3.570 eksemplarer på landsplan. Også Skoda Citigo og Seat Mii har gennem mange år været blandt de mest populære minibiler blandt de danske bilkøbere.

62 af de 83 testede biler har fået de maksimale fem stjerner i Euro NCAP-sikkerhedstesten, siden kravene blev hævet i 2018.