Havde du glædet dig til et shot med lakrids inden for den nærmeste fremtid, skal du nok lige gennemtjekke flasken engang.

I hvert fald, hvis du har erhvervet dig de populære lakridsshot Råstoff Pure Liquorice. Et parti af disse er nemlig blevet trukket tilbage.

Det oplyser producenten, Spritfabrikken, i en pressemeddelse.

'Vi har desværre konstateret, at en underleverandør af lakridspulver har leveret råvarer med for højt indhold af matrine. Derfor er vi desværre nødt til at tilbagekalde varer med de berørte LOT numre,' lyder det i pressemeddelelsen, hvor Spritfabrikken samtidigt informerer om, at Fødevarerstyrelsen er orienteret om tilbagekaldelsen.

Dette gør sig gældende både for flasker, der indeholder 70 centiliter og rør med 2 centiliter med LOT-numrene: L21119, L21133, L21162, L21066.

Alle øvrige produkter med andre LOT-numre fejler ikke noget, fremgår det af pressemeddelelsen.

Desuden forklarer Spritfabrikken, at den pågældende lakridspulver-leverandør allerede nu har igangsat nye procedurer for både test og analyse af lakridspulveret, så en lignende situation ikke skulle udspille sig igen.

'Alle forbrugere, der måtte have varer med de berørte LOT numre, bedes destruere eller returnere dem til Spritfabrikken Danmark ApS, Venusvej 20, 6000 Kolding,' skriver Spritfabrikken.