En ekstra millionbevilling til næste år gør, at DR er klar til at udskyde den planlagte lukning af de to DAB-kanaler P6 Beat og P8 Jazz.

Det kom frem på et pressemøde tirsdag i forbindelse med præsentationen af programfladen i efteråret.

»Vores hovedprioritet er, at vi ikke skal spare yderligere end de 420 millioner, vi allerede har sparet. Vi håbede selvfølgelig, at der kunne komme en afklaring på DR's økonomi i 2019,« siger DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, til B.T..

Og fordi der endnu ikke ligger et budget, så åbner man altså op for at holde de to kanaler kørende, hvis der er politisk og økonomisk opbakning hertil.

»Hvis der er et politisk flertal, der er med på at udsætte den lukning et år, så er vi indstillet på at gøre det,« uddyber hun.

Det er vigtigt for DR at holde kanalerne åbne, for når budgettet ligger der, har politikerne et bedre billede af, hvad DR består af.

Det kunne jo være, at de ville lade dem blive, lyder det.

»Men vi holder selvfølgelig kanalerne åbne for lytterne også,« siger hun og smiler stort.

Hun forklarer, at det er svært at se på, men debatten om kanalerne raser afsted på sociale medier.

»Det ville være godt at få noget afklaring,« siger hun.

Dog mener hun, at man i DR gør sit bedste for at skabe et udbud, der henvender sig til alle danskere.

Prisen for at holde de to kanaler kørende vil være på 15 millioner kroner.