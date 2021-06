»Det er ikke et legetøj. Man skal tænke sig om.«

Børn, der leger på paddleboards, falder i vandet uden redningsveste eller driver til havs er en oplevelse, som cheflivredder John Mogensen ser med paddleboards.

Samtidig er det et scenarie, som han frygter vil ske, når badesæsonen skydes i gang.

Både børn og voksne kommer nemlig i stigende grad i vanskeligheder med det populære standup paddleboard, også kaldet SUP-board, og det betyder, at livredderne får sved på panden.

De må derfor se udsigter til at tænde motoren på deres båd og sejle ud efter børn og voksne, der er drevet til havs eller faldet i vandet fra boardet.

»Sidste år hentede vi rigtig mange ind. Her i juni måtte jeg rykke ud fire gange, og det er jo ikke overvældende mange, men jeg er stensikker på, at det kommer i takt med sæsonen, og at prisen på SUP-boards er kommet så langt ned,« fortæller cheflivredder John Mogensen fra Livredningstjenesten Nordsjælland.

»Jeg er sikker på, at der går 14 dage, og så har vi en solskinsweekend, hvor vi står og råber 'pas nu på',« siger han.

Ifølge ham er SUP-boardene ikke et legetøj.

Han giver derfor fire råd til, hvad man skal være opmærksom på for at undgå ulykker.

1. Tag et kursus

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Et af de vigtigste råd er at tage et kursus, så du ved, hvad du skal gøre, hvis du kommer i en uventet situation på dit SUP-board, slår John Mogensen fast.

Derudover opfordrer han til at lade være med at stå op af en badebro eller i nærheden af store sten, når du øver dig.

»Det er vigtigt, at du holder dig væk fra de steder, for når du falder, og det gør du, så er det vigtigt, at du ikke slår hovedet eller nakken,« siger han.

​2. Hold øje med børnene

Foto: Camilla Rønde Vis mere Foto: Camilla Rønde

Et andet råd, der står John Mogensen meget nært, og som giver ham sved på panden, er, når børnene falder i vandet ved steder, hvor de ikke kan bunde.

»Mit største problem er faktisk dem, der bruger det som legetøj til deres børn, som om det er et oppusteligt badedyr. Vi ser ofte to eller tre børn, der leger rundt på et board inde ved revlen, og det kan altså hurtigt blive farligt. Pludselig er der en, der ikke kan bunde, og så går der altså 20 sekunder til et minut, og så er du væk fra overfladen,« fortæller han og understreger:

»Det er et svineheld, hvis vi ser det, fordi vi sidder jo ikke og tæller hoveder på, om der er en, to eller tre på boardene,« siger han.

Han opfordrer derfor forældre til at holde øje på deres børn inden for en arms længde, og ellers opfordrer han til, at de skal have redningsvest på.

3. Sørg for, at du har dit udstyr i orden

Foto: Andreas Hagemann Bro Vis mere Foto: Andreas Hagemann Bro

Selvom det er lovpligtigt at have en redningsvest på, når du er ude på dit SUP-board, så er der mange, der ikke har andet end badetøj på, når de sejler eller leger på boardet, oplever John Mogensen.

Derfor opfordrer han kraftigt til, at man bærer redningsvest, selvom den kan opleves som ubehagelig.

Det siger loven § 1. Denne bekendtgørelse omfatter alle fartøjer, der ikke i henhold til andre regler er pålagt at medføre redningsveste. Stk. 2. Ved fartøj forstås enhver indretning, såsom erhvervsfartøjer, både, joller, pramme, vandscootere, windsurfere m.m., der anvendes af personer på vandet, bortset fra skibes redningsbåde samt badeudstyr, der udelukkende anvendes i strandkanten. § 2. Alle fartøjer, der ikke er fortøjet i havn, skal medføre redningsveste eller svømmeveste til alle personer om bord. Kilde: Retsinformation

Derudover er alle boards udstyret med en såkaldt leash – en snor med et spænde, der skal sættes på foden, så boardet ikke driver væk fra dig, hvis du falder af. Den er ligeså vigtig at have på.

»Leashen er ikke et lovkrav, men jeg ville ønske, den også var, fordi den er lige så vigtig,« siger han.

4. Læs vejrudsigten

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Når man bevæger sig ud på vandet, skal man ligeledes være opmærksom på vinden. Mange bliver nemlig overraskede over fralandsvinden ud for nordkysten.

»Hvis man ikke har tænkt sig om eller prøvet det før, så virker man pludselig som et sejl, der driver til havs og kan ende helt i Sverige. Og det er jo ikke farligt, så længe man bliver stående på boardet, men det er jo bare ikke det, folk gør,« fortæller John Mogensen.

»Den væsentligste detalje, som jeg plejer at sige, er, at det er en god idé at starte med at sejle ud i modvind. For så kan du altid komme ind til land igen på grund af pålandsvinden,« slår John Mogensen fast.