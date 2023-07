Så er den gal igen.

Det er ikke mere end to dage siden, at man igen måtte bade på Sønderstrand i Rømø efter en lukning på grund af for højt indhold af tarmbakterier i vandet.

Men onsdag er det blå flag atter halet ved den populære strand.

'Badevandsprøverne viser endnu en gang for mange tarmbakterier i vandet i forhold til grænseværdierne,' skriver Tønder Kommune i et opslag på Facebook.

Det betyder altså, at badning på stranden nu frarådes igen.

'Vi holder skarpt øje med vandkvaliteten, og så snart prøverne er fine igen, kommer det blå flag atter op,' oplyser kommunen.

Det fremgår ikke, hvor forureningen kommer fra.

Kommunen oplyser dog, at der fortsat kan bades på Lakolk Strand.

Tønder Kommune er ikke de eneste, der har haft problemer med bakterierne i vandet.

Også Vesthimmerlands Kommune har måttet fraråde badning på fem strande i sidste uge på grund af 'usædvanligt høje bakteriekoncentrationer.'