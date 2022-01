Corona sætter en stopper for seks års spansk restauranteventyr i Aarhus.

Det har ejerne af Morena Mia, Hector og Vicente Segura, torsdag meldt ud på Instagram.

'Tusinde tak for disse seks år og for at nyde vores gastronomiske rejser sammen med os,' lyder det i opslaget.

Årsagen til, at ejerne nu må lukke restauranten, der ligger i Nørre Allé, og som især var kendt for sin paella, er, at økonomien ikke længere kan klare de mange nedlukninger, som coronapandemien har medført.

'Corona kom ind i vores liv for næsten to år siden, og det ser ud til, at det vil fortsætte i nogen tid fremover. Med de ændringer, som pandemien har bragt os, er vores økonomi blevet alvorligt påvirket,' skriver de.

Nyheden om, at restauranten må lukke, har fået flere af gæsterne til tasterne.

'Tak for skønne meddelelser, jeg ønsker jer alt det bedste fremadrettet.'

'1.000 tak for nogle af de allerbedste madoplevelser. jeg nogensinde har haft!'

Hector og Vicente har haft et specielt forhold til flere af deres gæster, da de gjorde en dyd ud af at bruge tid på hver enkelt.

'Mange tak til alle de mennesker, der har arbejdet med os i disse seks år, og til alle de kunder, som har rejst med os. Nogle af dem er blevet vores venner,' slutter de opslaget.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra ejerne af restauranten, indtil videre uden held.