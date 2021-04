Danskerne er så hungrende efter at komme ud og nyde en god middag, at nogle restauranter har fået ualmindelig lange ventelister. Sådan er det i hvert fald det anmelderroste spisested Resumé.

Ønsker man et bord på Resumé i weekenden, skal man nemlig skynde sig lidt og måske væbne sig med lidt tålmodighed.

Det har nemlig lange udsigter, hvis man ikke allerede har reserveret bord. Det skriver Fyens.

Lige for uden den 23. april – hvor et selskab netop har meldt afbud – så skal vi et godt stykke hen på den anden side af sommerferien, før det er muligt at reservere bord til to en fredag eller lørdag.

Nærmere bestemt er næste ledige åbning den 3. september.

Det er kokken Kim Gubi Lundvaldt, der ejer restauranten, og han er såmænd vant til at have fuldt booket på den nordisk inspirerede restaurant, der ligger i Svendborg. Men 19 ugers ventetid, det slår alligevel alt.

»Jeg har lavet over 200 takeaway-menuer hver uge under nedlukningen, så jeg vidste godt, at folk stadig støttede os og var derude, men jeg er alligevel glædelig overrasket over, at interessen er så stor,« siger han.

Resumé åbnede i 2017, og er ifølge Tripadvisor dansernes fortrukne restaurant på Fyn. På Resumé er der plads til 38 gæster, men på coronarestriktionerne har sænket antallet at mulige gæster.