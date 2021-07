Med udsigt ud over Københavns Indre By og hævet over strøgets larm og støj tiltrækker Illums tagterrasse ofte mange sultne frokostgæster.

Men nu bliver en af de populære restauranter på byens top mildest talt slagtet i en ny anmeldelse.

Den velbesøgte og populære 'Skagen Fiskerestaurant' har denne gang lokket Berlingskes madanmelder Svend Rasmussen til, og han er ikke begejstret efter besøget.

»Det er i hvert fald ikke på grund af maden, man skal spise frokost på Skagen Fiskerestaurant på toppen af Illum. Men udsigten fejler ikke noget,« lyder det fra madanmelderen.

Han bestilte lidt forskelligt maritimt smørrebrød, som ellers lyder ganske lækkert.

Der var både marinerede sild med karrysalat, æg og kapers. Helleflynder ceviche-salat med nye kartofler, radiser og bønner. Rejer på smørristet toast og ikke mindst fiskefilet. Men det er slet ikke så godt, som det ellers lyder.

Svend Rasmussen beskriver ceviche-salaten som ikke ligefrem mindeværdig, da helleflynderen var sej og træt. En ren ommer, lyder det fra madanmelderen.

Og toastbrødet til rejerne havde stået så længe og ventet på at blive serveret, at det var blevet gennemvædet af rejevand. Dernæst gjorde det nok ikke anmelderens oplevelse bedre, at fiskefileterne blev serveret kolde.

Generelt mener Svend Rasmussen, at Skagen Fiskerestaurant ikke har styr på temperaturer og konsistenser, og med det høje prisniveau in mente kan det ikke blive til mange rosende ord.

Heraf kommer også karakteren: To ud af seks stjerner.

B.T. har forsøgt at få fat i både ejeren af Skagen Fiskerestaurant og restaurant-manageren, men de er ikke vendt tilbage.