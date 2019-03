Omfattende studie fjerner frygt for, at kolesterolsænkende medicin øger risikoen for blødninger i hjernen.

En halv million danskere tager det hverdag.

Lægemidlet statin bruges til at behandle for højt kolesterol og er et af de mest udbredte præparater i Danmark. Men i årevis har der været usikkerhed om, hvorvidt pillerne øger risikoen for at få en blødning i hjernen.

Denne frygt bliver i et nyt, omfattende studie gjort til skamme. Til gengæld beskytter statin faktisk mod hjerneblødninger.

Det er forskere fra Aarhus Universitet, der har undersøgt sammenhængen.

- Vi håber at kunne sende et signal til lægerne om, at de ikke skal være tilbageholdende med at ordinere statin til patienter, som ikke tidligere har været ramt af hjerneblødninger, siger læge og forsker Anette Riisgaard Ribe fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet.

Lægemidlet er ofte blevet diskuteret blandt fagfolk. Især blev læger bekymrede for at udskrive recepter, efter et studie i 2006 viste, at statin var forbundet med en øget risiko for blødninger i hjernen.

Men dengang undersøgte man patienter, der tidligere havde været ramt af hjerneblødninger. Det nye studie har fulgt personer, der aldrig tidligere har haft blødninger i hjernen.

Forskerne har fulgt 520.000 danskere, der begyndte at tage statin i perioden 2004 til 2014 og har sammenlignet dem med en kontrolgruppe, der ikke er blevet behandlet med medicinen.

Overordnet viser studiet, at risikoen for at få en hjerneblødning er 22 til 35 procent lavere for brugerne af statin sammenlignet med ikke-brugerne.

Praktiserende læge og formand for Lægeforeningens lægemiddeludvalg Tue Flindt Müller glæder sig over, at studiet fjerner den sidste tvivl om sammenhængen mellem statin og hjerneblødninger.

Studiet er vigtigt - også selv om lægerne efter hans opfattelse ikke længere er bange for at bruge præparatet.

- De patienttyper, som får hjerneblødninger, er typisk personer med forhøjet blodtryk, sukkersyge og sådan noget. Her er man i forvejen nået til en erkendelse af, at fordelene ved at behandle med statin opvejer ulemperne ved præparatet. Det er derfor, så mange mennesker får det, siger han.

/ritzau/