Det er ikke bare køen ude foran bagerbutikkerne, der er vokset. Udseendet og ikke mindst prisen på fastelavnsboller har på fem år nået helt nyt niveau.

I 2016 kunne man for 17 kroner få en fastelavnsbolle med æble, hindbær eller creme hos Andersen Bakery.

I 2021 koster årets måske mest hypede fastelavnsbolle - Andersen Bakerys luksusudgave - 48 kroner i butikken og 55 kroner, hvis du ikke orker at stå i kø og forudbestiller på nettet.

Så får du til gengæld også ‘Fastelavnsbollens supermodel’, der i en fastelavnsbolletest af Berlingskes madanmeldere fik følgende ord: ‘testens flotteste og perfekt til din Instagramkonto!’

Luksusfastelavnsbollen som Andersen Bakery lige nu sælger 35.000 af på en weekenddag. Foto: Thomas Lekfeldt

Men 48 kroner...

»Der er nogle kunder, som bliver decideret sure, når de hører prisen. Men så sætter jeg mig ned og forklarer hvorfor,« siger Johannes Hessellund, direktør i Andersen Bakery.

Og inden vi når til den forklaring, er vi nødt til lige at få helt styr på, hvad vi taler om.

Det er vel næppe gået mange danskers næser forbi, at fastelavnsbollen i år er populær som aldrig før.

Hos Andersen Bakery på Islands Brygge i København er der også så ekstraordinært travlt, at de har måttet hyre nye folk ind: Bagere, konditorer, folk til ekstra rengøring og opvaskere og selvfølgelig butikspersonale, så folk ikke skal stå og fryse alt for længe uden for butikken.

På hverdage har de i år solgt 15-18.000 luksusfastelavnsboller og på weekenddage omkring 35.000. Og den gør det - rigtigt nok - flot på din Instagram, supermodellen. I hvert fald har Andersen Bakery i løbet af de senest uger fået 10-12.000 flere følgere på det sociale medie.

Betydelig mindre var hypen (og prisen) for fem år siden, da Andersen Bakery også var at finde i Berlingskes guide: ‘De fem fantastiske fastelavnsboller.’

‘Bageriet har tre slags almindelige fastelavnsboller: En med æble, en med hindbær og en med creme (selvfølgelig) til 17 kroner,’ lød det dengang i guiden, hvor den spandaulignende bolle med glasur også var afbilledet i en - skal vi bare være ærlige - knap så 'supermodel'-udgave.

Sådan så Andersen Bakerys fastelavnsbolle ud i Berlingskes guide fra 2016. Foto: Else Bjørn

Både udseendet og prisen på 2021-udgaven er på et helt andet niveau.

»Jeg er glad for, du siger, vi er på et lidt andet niveau. Det føler vi også selv. Vi føler os fandeme dygtige,« siger Johannes Hessellund, der gerne forklarer både sure kunder og B.T., hvorfor 2021-udgaven er 31 kroner dyrere.

»Det er et helt andet produkt. Der er så mange flere elementer i den,« siger Johannes Hessellund.

Bunden på supermodellen er en croissantdej, som skal stikkes ud og bages. Derudover skal der laves en hjemmelavet kompot, som skal lægges i en fordybning i midten af bunden, inden den afbages.

»Når den så er færdigbagt, så har du den udgave til 17 kroner,« siger Johannes Hessellund med henvisning til 2016-udgaven af fastelavnsbollen.

Men her slutter processen altså ikke for supermodellen i 2021. Bunden med kompot ryger fra bagerne over til konditorerne, som fylder den med hjemmelavet creme.

»Cremen koger vi selv med æg, sukker og marizena,« siger han og tilføjer, at cremen også indeholder bageriets absolut dyreste råvare:

»Økologisk vanilje, som koster 6000 kroner per kilo eksklusiv moms. Det er så dyrt, at jeg har det låst inde på mit kontor og kun udleverer lidt ad gangen.«

Cremen bliver kølet ned og blandet med piskefløde, som sprøjtes på bunden. Til sidst toppes supermodellen med en hjemmebagt kiks, som konditorerne har rullet ud og bagt af, før kiksen bliver drysset med f.eks. frysetørret hindbær.

»Det er hele vejen igennem dygtige håndværkere og råvarer i høj kvalitet, så den er bare dyrere,« siger Johannes Hessellund.

Og tilsyneladende er der i 2021 også kunder, der gerne vil betale 48 kroner for en supermodel af en fastelavnsbolle.

»Det er en af vores dygtige håndværkere Nichlas Frese, som fandt på den her udgave sidste år, hvor den også blev godt modtaget. Men det er for alvor i år, hvor vi allesammen er fængslet derhjemme og ikke har andet at se frem til, at den har taget fart,« siger direktøren, som nu ærlig talt selv er ved at være træt af fastelavnsboller og glæder sig til, at de skal til at lave noget nyt:

»Det næste er jo påske, hvor man jo traditionelt får påskeæg. Lur mig om vores dygtige håndværkere ikke finder på noget.«