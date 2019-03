Kvælning. Ætsning. Infektioner og høre- og synsskader.

Det er ikke småting, små børn risikerer, hvis de leger med legetøj fra den populære netbutik, Wish.com.

Det uafhængige laboratorium, Forbrugerlaboratoriet, har nemlig testet 12 stykker legetøj fra butikken og testet, om det er egnet til børn.

Resultatet er nedslående:

12 ud af 12 stykker legetøj fra webshoppen er farlige, skriver dr.dk.

Testene viser kvælningsfare, fare for blokering, ætsning og infektion af tarme samt risiko for høre- og synsskader.

Det kommer bag på laboratoriets direktør, Torben Foged:

»Jeg synes, det er bekymrende, fordi de farer, der er ved produkterne, ikke er åbenlyse. Så selv en forbruger, der køber ind og tænker over, hvad ens barn leger med, vil ikke nødvendigvis vide, at de er risici er tilstede,« siger han til tv-stationen.

Wish.com er en amerikansk hjemmeside, som bliver mere og mere populær blandt danske forbrugere. Legetøjet på siden kommer primært fra Kina.

Derfor advarer Forbrugerrådet Tænk også småbørnsforældre mod at købe legetøj til poderne hos Wish, fordi man ikke kan vide, om det lever op til EU's krav.

Har du allerede købt legetøj hos Wish, anbefaler Tænk, at du fjerner det fra børneværelset. Testens resultater kommer tilsyneladende også bag på Wish selv. I et skriftligt svar til DR skriver virksomheden:

'Vi tager rapporter som denne meget seriøst. Som del af vores brugerbetingelser, må alle forhandlere på vores hjemmeside sikre, at de overholder lokale love, herunder produkters sikkerhedskrav. Vi er derfor meget skuffede over dette umiddelbare brud på vores sides brugerbetingelser.'