Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er slut med lokal gastronomi i Randers.

Den lokale madfestival har således indgivet en konkursbegæring, skriver Randers Amtsavis.

Madfestivalen har ellers været meget velbesøgt, men det har altså ikke været nok til at holde liv i det populære initiativ, forklarer kvinden bag, Pia Nielsen:

»Især har corona ødelagt det for os på et tidspunkt, hvor vi ellers stod på tærsklen til at skulle udvide, og lige pludselig var der i stedet udsigt til, at vi skulle starte helt forfra igen fra bunden af,« siger hun

Madfestivalen blev sidste gang afholdt i 2019. Her var det overordnede emne at undgå madspild.

Dengang var det sjette gang, der blev afholdt Randers Madfestival.

I seneste regnskab endte resultatet før skat med et underskud på -257.615 kroner.

Året før det blev underskuddet på -102.368 kroner før skat.