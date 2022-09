Lyt til artiklen

Det er kun blevet dyrere og dyrere og dyrere, så tendensen er tydelig.

»Vi sælger stort set ingen lån med 30 afdragsfrie år,« siger Nordea Kredits chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann.

Over for Finans.dk lyder det altså, at det ellers så snedige boliglån med fast rente og 30 år uden afdrag er blevet udhulet af den stigende rente.

En udregning viser således, at fordi renten er steget fra en til fem procent, er den månedlige ydelse efter skat for hver lånte million nu steget med 2.400 kroner siden januar 2021.

Sagt med andre ord: Det er blevet 900.000 kroner dyrere at benytte sig af lånefidusen.

Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit mener, at mange boligkøbere simpelthen ikke vil have råd til at betale den sats i 30 år.

Det har især været ældre boligkøbere, der har benyttet sig af låneformen, som er blevet udbudt af alle realkreditinstitutter: Totalkredit, Realkredit Danmark, Jyske Kredit og Nordea Kredit.

Senest er renten i øvrigt steget yderligere, så bankerne nu har mulighed for at udbyde et lån med seks procents rente.