Juicekæden Joe & The Juice er blevet solgt til amerikansk kapitalfond.

Det er General Atlantic, som køber de nuværende ejere ud. Det skriver sælger, det svenske investeringsselskab Valedo, i en pressemeddelelse.

General Atlantic var allerede aktionær i Joe & The Juice men har altså nu overtaget kontrollen.

Under Valedos ejerskab har juicekæden vokset fra 50 butikker til 350, mens den årlige omsætning er steget fra 150 millioner kroner til omkring 2,3 milliarder kroner.

»Joe & The Juices udvikling efter pandemien har været utrolig positiv, og jeg vil gerne takke vores juicere, andet personale, bestyrelse og ejere for deres commitment og hårde arbejde i de seneste par år,« siger kædens CEO Thomas Noroxe i meddelelsen.

»Med denne transaktion er jeg glad for at kunne byde velkommen til en eksisterende aktionær i General Atlantic, som har en dyb forståelse af vores strategi og unikke virksomhedskultur, som vores nye hovedaktionær,« siger han desuden.

Salget til General Atlantic kommer efter, at juicekæden tidligere på året ifølge Børsen forgæves forsøgte at få tilført kapital fra suadiarabiske Veda Holding.

Aftalen var tæt på at blive lukket men blev det aldrig.

Børsen fortalte ved den lejlighed, at Joe & The Juice skyldte svenske SEB omkring en milliard kroner og havde brudt lånebetingelserne. Og det var den udvikling, som havde fået den svenske bank til at presse på for et salg.

På det tidspunkt var hverken General Atlantic eller Valedo klar til at skyde yderligere kapital ind i virksomheden.