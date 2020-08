Hvis du har været på dit lokale apotek for at købe Kodimagnyl på det seneste, så er du formentlig gået tomhændet derfra.

For den populære smertestillende håndkøbsmedicin er nemlig stort set umulig at opstøve i hele landet.

Det kunne Nordjyske.dk fortælle tidligere fredag, ligesom producenten af Kodimagnyl, Takeka Pharma, bekræfter det over for B.T.

»Det er rigtigt, at den er i restordre. Vi har orienteret forhandlerne om det, og vi forventer, at de vil ligge hos forhandlerne igen i september eller oktober,« siger pressechef hos Takeda Pharma Hans Lynggaard Jørgensen til B.T.

Og så kan det være nærliggende at tro, at det er den aktuelle coronakrise, som er baggrunden for mangelvaren.

Men det er altså ikke tilfældet, understreger Hans Lynggaard Jørgensen.

»Vi har en ansøgning liggende hos Lægemiddelstyrelsen, fordi de skal godkende en teknisk justering i fremstillingsmetoden. Når man indsender sådan en ansøgning, så kan der gå noget tid, og de havde så nogle spørgsmål til vores dokumentation, som har forsinket det yderligere,« siger Hans Lynggaard Jørgensen.

Han understreger i samme ombæring, at der ikke er ændret 'noget som helst' ved de aktive stoffer i selve lægemidlet.

Ifølge Hans Lynggaard Jørgensen afventer Takeda Pharma godkendelsen fra Lægemiddelstyrelsen, og man regner således med at kunne sælge Kodimagnyl igen til september eller oktober.

»Det er stærkt beklageligt, at det forekommer. Vi gør i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen alt, hvad vi kan for at få lægemidlet tilbage på hylderne hurtigst muligt til glæde for patienterne,« siger Hans Lynggaard Jørgensen.

Kodimagnyl bliver produceret på en fabrik i Hobro samt en fabrik i Polen.