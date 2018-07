En af Bornholms største og mest populære forlystelser - tovbanen ved Opalsøen - er blevet lukket ned.

Årsagen er, at den er for farlig, da der har været flere ulykker den seneste tid. Det oplyser forlystelsens ejer, Jørgen Bloch, selv på Facebook.

'Tovbanen er i dag (onsdag, red.) blevet lukket af politiet, da der har været gentagne skader inden for de sidste 14 dage. Det er pt. uvist om vi åbner igen', skriver han i et opslag.

Til Ekstra Bladet fortæller Jørgen Bloch, at der er tale om seks skader ved svævebanen, men at man først fandt ud af det, da sygehuset kontaktede forlystelsen.

»Vi har hørt, at de får skader på de nedre regioner, både mænd og kvinder. Ved to af skaderne er kvinderne flækket i mellemkødet,« siger han.

Det stigende antal ulykker kan ifølge Jørgen Bloch skyldes, at vandstanden i Opalsøen er faldet, så vinklen på forlystelsen er blevet for stejl, så man kommer for hurtigt ned ad svævebanen.

Han understreger, at der ikke tidligere har været alvorlige skader i forlystelsen i de 18 år, den har eksisteret.



Henter kort...

Det er Bornholms Politi, der har lukket forlystelsen ned. Den bliver først åbnet igen, når Teknologisk Institut har undersøgt forlystelsen og kan godkende den. Til Ekstra Bladet fortæller Jørgen Bloch dog, at man under alle omstændigheder har besluttet at lukke forlystelsen ned resten af året, da man vil finde en løsning, så ingen andre kommer til skade.

Tovbanen ved Opalsøen, der ligger i det nordlige Bornholm nær Allinge, så første gang dagens lys i år 2000. På svævebanens hjemmeside oplyses det, at den er 270 meter lang og har en højdeforskel på 48 meter. Før man ender i bunden af forlystelsen, kommer man op på en fart af 70 kilometer i timen.

Man skal minimum være seks år gammel for at få adgang til svævebanen.