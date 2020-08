Et hul i en bygning i feriebyen Blåvand er opstået af uforklarlige årsager.

Den gamle brugs møder de mange feriegæster på deres vej ind i byen, men onsdag så den ikke ud, som den plejer. Taget på bygningen var på mystisk vis styrtet delvist sammen.

Det skriver jv.dk.

Hverken hærværk eller vejrfænomener menes at stå bag det pludseligt opståede hul. Derfor er hændelsen ikke anmeldt til politiet.

Det er dette tag på Blåvands gamle brugs, der er styrtet delvist sammen på mystisk vis. Foto: Google Maps

»Vi aner ikke, hvordan det er sket,« siger direktøren for Kvickly Varde, Michael Thygesen, til den vestjyske avis.

Han er ejeren af bygningen, og han ved godt, at de mange feriegæster ikke synes om den forsømte bygning, som man møder inden den livlige og hyggelige butiksgade på Blåvandsvej.

Bygningen har været til salg i lang tid, men er meget værdifuld grundet den centrale placering, den er på. Desuden skal den bruges til erhverv, og det kræver finansiering.

Selv om bygningen har set sine bedre dage og har stået tom i 13-14 år, er det vigtigt at fikse hullet i taget. Den nærliggende OK-tanks teknik bliver styret fra bygningen, og så er det vigtigt at sikre, at ingen kommer til skade grundet den mystiske hændelse.

Derfor er tømrere kaldt til stedet for at udbedre de uforklarlige skader.

Michael Thygesen er dog sikker på, at der skal komme et projekt i gang – trods skader og upopularitet. Så skal synet af den skadesramte bygning ikke være det første der ses, når man besøger turistbyen ved Vesterhavet

Men for nu kigges der blot på de mystiske tagskader.