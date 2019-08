DR Ramasjang-figuren Onkel Reje er til for at underholde danske børn over hele landet, men nu er han også blevet aktuel for de voksne.

Nogle af de ting, han gør, er det nemlig ikke alle, som er lige tilfredse med.

Det er ikke første gang, at Onkel Reje er blevet et emne på diskussionsbordet, men det er for den samme ting.

Børnefiguren har nemlig et satanistisk rocknummer, når han optræder, som han lige for tiden gør med Cirkus Summarum.

Og det var også på baggrund af det, at flere personer bliver forarget. En af dem er generalsekretæren i KLF - Kirke og Medier, Mikael Arendt Laursen.

Han mener, at Danmarks Radio bør stoppe samarbejdet med Onkel Reje omgående og fjerne ham fra sendefladen på både Ramasjang og DR TV.

‘Mange vil nok tænke: ”Nå pyt. Det er bare noget overtro. Det kan vi godt lege med.” Men lad os for et øjeblik antage, at satanisme er farligt, at der findes en åndelig verden, som påvirker os på godt og ondt,’ skriver han i en pressemeddelelse.

‘En væsentlig del af den danske befolkning tror på, at der er en åndelig dimension med både gode og dårlige kræfter. Burde Onkel Reje så ikke, når han nu ved, at der er en stor gruppe, der har det svært med det, udvise større forståelse og respekt for dem?’

Han er dog som nævnt ikke den eneste, som har en negativ følelse omkring Onkel Reje.

Hans-Ole Bækgaard, der er pæst og formand for Indre Mission i Danmark, var i Cirkus Summarum med sin fem-årige datter i lørdags, og det har fået ham til at skrive et debatindlæg til Kristeligt-Dagblad.

Han blev nemlig rasende over, at Onkel Reje blandt andet spørger børnene ‘Er I klar til at blive satanister?’

‘De kendte roller og figurer i DR Ramasjang har en unik mulighed for at nå børn med opbyggende budskaber og skabe sund dannelse. Det sker i stor grad, men hvorfor ødelægge det så elendigt med opfordringen til satandyrkelse – og øvrig uhumsk snak?’ skriver Hans-Ole Bækgaard i indlægget.

Går DR Ramasjang over stregen, når én af deres figurer taler om satanisme foran børn?

Men ønsket om at få fjernet Onkel Reje fra Danmarks Radios sendeflade kommer ikke til at ske.

Det siger Ramasjangs programredaktør Pelle Møller til TV 2.

»Onkel Reje er ude på et fuldstændig komisk overdrev. Når han beder publikum om at ”blive satanister”, er det sagt med et tydeligt glimt i øjet,« siger Pelle Møller til TV 2.

Som nævnt er det altså ikke første gang, at skaber debat omkring det med satanismen. Tilbage i februar var det samme emne aktuelt.

Her havde Onkel Reje sagt ‘alle rigtige heavybands er satanister’, og det fik Steen Skovsgaard, der er tidligere biskop i Lolland-Falster Stift, til at udtale sig til Kristeligt Dagblad.

»Jeg kan slet ikke se, hvorfor man skal lære børn om satanisme – og især ikke på den måde. De bør i stedet lære, at det onde skal man forsage og holde sig fra,« lød det fra ham.

Dengang afviste Danmarks Radio ligeledes kritikken. Det gjorde de over for B.T.

»Vi vurderer på DR Ramasjang, at Onkel Rejes Heavyband er meget langt fra at opfordrer børn til satandyrkelse – derimod giver vi børnene en god og underholdende historie, og det synes vi i høj grad lykkedes med Onkel Rejes Heavyband,« forklarede Pelle Møller.