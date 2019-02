Når badevandet nærmer sig de 20 grader bliver en af Danmarks mest populære strande sædvanligvis tæt befolket, men det bliver nok ikke tilfældet i år.

For tusinder af badegæster kommer til at gå forgæves, hvis de slæber badehåndklæder, solcreme og picnic-kurv med til Den Permanente Badeanstalt i Riis Skov i Aarhus.

Det skyldes ganske enkelt, at badeområdet lukker, skriver Aarhus Stiftstidende.

Badeanstalten, der er byens største forening med hele 9.500 medlemmer, vil således være afskærmet for brug i en periode fra maj til november. Årsagen til den midlertidige lukning, der altså vil vare hen over hele sommerperioden, er at badeanstalten skal gennemgå en renovering.

Den Permanente Badeanstalt i Aarhus skal lukke grundet renovering. Arkivfoto Foto: Martin Ballund Vis mere Den Permanente Badeanstalt i Aarhus skal lukke grundet renovering. Arkivfoto Foto: Martin Ballund

Den omfatter alle bærende pæle og nye dæk ude i vandet samt en helt ny facade, skriver avisen.

Det er Aarhus Byråd, der har sagt ja til renoveringen, der kommer til at stå kommunen i 20 millioner kroner.

Der er dog en mulighed for, at nedlukningen af stranden kan blive udskudt.

Det skyldes, at der til renoveringen skal bruges miljørigtig FSC-certificerede træ. Og grundet lang leveringstid forårsaget af urolighederne i Venezuela, kan det blive svært at få byggemateriale til Smilets By, så arbejdet kan gå i gang inden efteråret.