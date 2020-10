Hvis du elsker at få en burger på den populære burkerkæde 'Yoburger', så er det ikke sikkert, at du vil bryde dig om, hvad du kommer til at læse i denne artikel.

Burgerkæden har nemlig fået en sur smiley.

Det viser den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

Kontrollen fandt sted den 30. september 2020.

Det er filialen på Nørregade 2 i indre København, der har modtaget den sure smiley og en bøde på 5.000 danske kroner

Det gør de for mangelfuld rengøring.

»I køkkenet under komfuret var der store ansamlinger af fedt, olie og snavs, der bærer præg af mangelfuld rengøring over en længere periode,« står der i kontrolrapporten.

Tilbage i maj måned fik filialen en indskærpelse, der også var på rengøringsområdet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Yoburger, men uden held.