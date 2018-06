I 2012, 2014, 2015 og 2016 vandt den populære burgerkæde Cock's & Cows kategorien Byens Bedste Burger hos AOK. Nu kommer burgerkæden i fokus af anderledes kedelige årsager.

Den 31. maj gennemførte Fødevarestyrelsen et kontrolbesøg hos Cock's & Cows på Ravnsborggade i København N, og her blev der konstateret så kritisk håndtering af fødevarer, at restauranten fik en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner.

'Kølerum er med lufttermometer målt til mellem 23,3 og 19,9 grader C, målt med luftføler,' skriver Fødevarestyrelsen blandt andet i kontrolrapporten fra det to timer lange kontrolbesøg.

Det havde den logiske konsekvens, at der blev målt alt for høje temperaturer i de fødevarer, som lå opbevaret i kølerummet.

Fakta Disse temperatyrer blev målt i fødevarerne under kontrolbesøget Skiveskåret ost 17,8 grader

Coleslaw 17,7 grader

Spareribs 18,9 grader

Stegt kylling på hylde midt i kølerummet 20,4 grader

Stegt kylling i stor beholder på nederste hylde i kølerummet 17,9 grader Kilde: Fødevarstyrelsen

»Der er risiko for at blive syg, hvis man indtager kød, der er blevet opbevaret under de temperaturer på grund af risikoen for bakterievækst,« siger sektionsleder i FødevareKøbenhavn, Charlotte Kølln, til B.T.

Cock's & Cows direktør, Daniel Vesti Knuttel, er meget ked af den sure smiley og bøden. Han understreger, at burgerkæden vil gøre alt for, at det ikke gentager sig.

»Det er et utrolig beklageligt, enkeltstående tilfælde, hvor en af vores medarbejdere ikke har været sin opgave voksen. Vedkommende foretog en optælling af lagerbeholdningen i kølerummet med åben dør i 30 graders varme. Det er utilgiveligt,« siger Daniel Vesti Knuttel til B.T.

»Som konsekvens af fejlen har vi opdateret vores procedurer, lagt dem ud på vores personaleintra og indskærpet dem på et medarbejdermøde. Det her må aldrig ske igen,« tilføjer han.

Arkivfoto fra Cock's & Cows' restaurant på Gammel Strand. Burgerkædens restaurant på Ravnsborggade har fået en sur smiley og en stor bøde af Fødevarestyrelsen. Foto: Claus Bech Vis mere Arkivfoto fra Cock's & Cows' restaurant på Gammel Strand. Burgerkædens restaurant på Ravnsborggade har fået en sur smiley og en stor bøde af Fødevarestyrelsen. Foto: Claus Bech

Også rengøringen får drøj kritik af Fødevarestyrelsen. Her får Cock's & Cows en såkaldt 'indskærpelse' og skriver, at 15 måtter i køkkenet 'fremstår meget snavsede'.

'Omkring måtterne ses en mængde små fluer, og under måtterne ses en mængde fluelarver i et søle af snavs, vand og madrester,' står der i kontrolrapporten.

»Vi overså de måtter, som blev lagt af nogle håndværkere, mens de reparerede vores baglokale. Måtterne er blevet fjernet, og vi har gjort rent under dem,« siger Daniel Vesti Knuttel til Fødevarestyrelsens kritik.

Endelig påpeger Fødevarestyrelsen, at det er vanskeligt at gøre rent i et køkken, hvor der laves desserter og sous-vide, og et rum, hvor der vaskes op, på grund af mange huller i gulvene.

'Gulvet er forsøgt lappet i opvaskeafsnit, lappematerialet fremstår dog ødelagt med med kanter og huller,' skriver Fødevarestyrelsen.

Ud over bøden og den sure smiley er Cock's & Cows blevet pålagt et opfølgende kontrolbesøg og at ophænge rapporten med den sure smiley på restauranten på Ravnsborggade.

Fødevarestyrelsen kritiserer også rengøringen i kontrolrapporten. Foto: Cock's & Cows Vis mere Fødevarestyrelsen kritiserer også rengøringen i kontrolrapporten. Foto: Cock's & Cows

Cock's & Cows har 30 dage til at at erklære sig skyldig. Ellers vil kæden blive politianmeldt og i yderste konsekvens hevet i retten. Men det kommer ikke til at ske, slår direktøren fast.

»Vi betaler naturligvis bøden og ser frem til at få den grimme plet fjernet ved et nyt kontrolbesøg på onsdag,« siger Daniel Vesti Knuttel.

Cock's & Cows har eksisteret siden 2010 og har i dag syv burgerrestauranter i København.