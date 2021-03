En god bolle, lidt salat, måske agurk og tomat, lidt ost og så en saftig bøf. Den kombination har mange opsøgt hos en populær burgerkæde, der nu skifter navn.

Og hvis du i fremtiden vil bide ned i denne kombination hos Rumbles, så får du svært ved det.

Kæden, der startede i Sydhavnen i København, skifter nemlig navn, skriver migogkbh.

Det hele startede i et skur på P-pladsen ved døgnbyggemarkedet Stark 24/7 for fem år siden. Her valfartede lokale og københavnske foodies de første to år til for at sætte tænderne i lækre saftige burgere.

Siden er det blevet til tre lokationer mere, nemlig i Valby, Helsingør og Hillerød. Og der vil man stadig kunne finde burgerne, dog under navnet Bøff Burgerbar.

Og hvis du er flittig bruger af burgerkæden og frygter, at de vil ændre alt, så kan du ånde roligt op. Det er nemlig mest en kosmetisk forvandling, der er tale om.

Dog vil der også ske andre ting end nyt logo og farver. For Bøff Burgerbar vil nemlig satse på bedre råvare – gerne danske, når det er sæson.

Derfor vil man opleve nye burgernavne og måske også nogle spændende nyheder og tilbud på menukortet, oplyser ejerne.