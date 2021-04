Den københavnske rockbar og natklub High Voltage har ikke i sinde at lukke gæster ind, som hævder at være fritaget for coronapasordningen.

En holdning, der har affødt stærke reaktioner fra en »bevægelse«, som ifølge lederen af stedet, Martin Jensen, er nogle få mennesker, der blot larmer meget.

»Min holdning til den type mennesker er, at de er nogle lurendrejere. Det er skandaløst og fejt, at de skal besværliggøre det for en masse mennesker, der glæder sig til at have det sjovt,« siger han til B.T.

Derfor er den shitstorm, som High Voltage i øjeblikket befinder sig i på Facebook, hvor flere opfordrer til boykot af stedet, heller ikke noget, der slår hverken Martin Jensens eller High Voltage ud af kurs – tværtimod.

Jeg er pisse træt af dem, og jeg synes, det er helt grotesk. Martin Jensen, bestyrer af High Voltage

»Vi er et sted med attitude, men vi har også valgt at gå i den retning, hvor vi har flertallet med os. Desværre er det nok bare det tavse flertal, for jeg føler mig ret sikker på, at det er de få mennesker, som er uenige med os, der larmer mest,« siger han og tilføjer:

»Jeg kan jo se, at det her angreb er kommet som lyn fra en klar himmel, så der er nok sat nogle jungletrommer i gang,« siger han om det opslag, der onsdag morgen fik sat »bevægelsen« i gang.

I et kommentarspor til en kommende begivenhed på High Voltage spurgte en person, om vedkommende var velkommen på stedet, når han var fritaget for både test og vaccine. Svaret faldt prompte fra High Voltage: Du er et fjols og er ikke velkommen hos os, førend alle restriktioner er ophævet.

Siden er den kommentar blevet slettet, og Martin Jensen medgiver også, at den nok ikke besad den rette tone og måske var en smule for unuanceret, men understreger samtidig, at budskabet fortsat er det samme.

Kan du godt forstå, at High Voltage ikke gider at have kunder, som hævder at være fritaget for coronapas-ordningen?

Derfor gik han også kort efter til tasterne og skrev følgende svar:

»Den gruppe mennesker findes jo ikke. Det er kun folk, der vil være til besvær med deres aparte pseudovidenskabelige YouTube-visdom og shake-and-bake politiske standpunkter. De gør livet surt for de øvrige gæster og personalet på et sted som vores, og vi ønsker at bruge så lidt krudt på dem som muligt. Ingen private erhvervsdrivende er tjent med at skulle udsættes for denne patetiske sammenslutning af klovnes chikane. Det er High Voltages holdning.«

Kommentaren har affødt endnu flere reaktioner på High Voltage Facebook-gruppe, hvor kommentarsporet i skrivende stund rummer flere end 500 kommentarer. Nogle fra folk, der mener, at High Voltage ikke må afvise kunder, som er fritaget coronapasordningen, mens andre bakker stedet op.

»Jeg har ikke meget berøring med den her type mennesker. Dem har jeg ryddet ud i, men de har en eller anden påstået frihedskamp, og de tillader sig endda at sige, at de gør det for Danmark. Jeg er pisse træt af dem, og jeg synes, det er helt grotesk. De mener, at vi lever i et fascistisk diktatur, og det er sgu at tage pis på folk, der bor i Nordkorea eller lever i et diktatur.«

Martin Jensen, bestyrer og leder af natklubben High Voltage Foto: Privatfoto Vis mere Martin Jensen, bestyrer og leder af natklubben High Voltage Foto: Privatfoto

Og selvom den holdning muligvis kan falde nogen for brystet, så frygter man ikke nogen kundeflugt hos High Voltage, når de fredag slår dørene op igen efter at have været lukket ned i månedsvis. Tværtimod mener han, at stedets klare udmelding kan vise sig at være en fordel.

Han understreger desuden, at det også er hensyn til stedets andre gæster, at man ikke ønsker at lukke folk ind, som ikke kan fremvise coronapas.

»Vi har lovgivningen på vores side, og vi har ret til at afvise folk, der ikke ønsker at fremvise et coronapas,« slår Martin Jensen slutteligt fast.