Tænk dig om en ekstra gang, inden du hopper i vandet.

For myndighederne har fundet et højt antal tarmbakterier i vandet på Sønderstrand på Rømø, skriver JydskeVestkysten på baggrund af et Facebook-opslag af Visit Rømø & Tønder.

På godt gammeldags dansk betyder det: At der er lort i vandet.

Og det er et stort problem for den populære badestrand, at det normale blå flag er blevet pillet ned for en stund.

'Den seneste måling af renheden af vandet på Sønderstrand på Rømø har desværre vist, at de såkaldte kravværdier for badevandet er overskredet,' skriver turismeorganisationen blandt andet i Facebook-opslaget.

'Det skyldes, at der er fundet et for højt indhold af tarmbakterier i vandet. Derfor tager vi nu det blå flag ned på Sønderstrand, indtil nye prøver viser, at vandet igen overholder grænseværdierne for blandt andet tarmbakterier.'

Så snart det blå flag er oppe, hvilket betyder, at det igen er sikkert at bade.

Turismechef i Tønder Kommune, Colin Seymour, fortæller til JydskeVestkysten, at man dog tager bakteriebomben med ophøjet sindsro.

»Jeg forventer, at det er væk inden længe. Jeg har fået oplyst af kommunen, at der skal tages en ny prøve inden for 72 timer, og der forventer jeg, at vi igen har fået et blåt flag,« siger han.

Det er kommunen, som skal stå for prøverne. Tønder Kommune oplyser, at grænseværdierne er overskredet. Grænsen er på 400 enheder, men prøven viste 580 enheder.