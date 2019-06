Bellevue-stranden ved Risskov, Aarhus har fået hejst det røde flag. Der er indtrådt øjeblikkeligt badeforbud.

Årsagen skal findes i en kraftig forurening med afføring i vandet ud for stranden.

En beboer ikke langt fra stranden har nemlig tømt sin opsamlingstank, der indeholder resterne fra mandens toilet, ud i en nærliggende rist.

Vandet derfra løber direkte ud med regnvandet og ud i bugten, hvor Bellevue-stranden ligger.

»Beboeren, der bor i en skurvogn, har trukket en slange fra sin opsamlingstank ud til en regnvandsrist i vejen, hvorefter han har pumpet tankindholdet ud i regnvandssystemet, som løber direkte ud i bugten, og dermed har han forurenet badevandet,« fortæller driftsleder Ole Pedersen fra Aarhus Vand til Stiften.

Noget af toiletindholdet blev suget op af en slamsuger fra netop Aarhus Vand, da forureningen blev opdaget.

Men en del nåede alligevel ud i bugten, og derfor er stranden lukket øjeblikkeligt.

Fra Aarhus Vands side ved man ikke, om manden, der forårsagede forureningen, kommer til at få en slags straf.

Men man har et håb om, at stranden snart kan være åbnet igen.

Det skyldes, at området venter en større omgang regn tirsdag.

Og dermed vil afføringsbakterierne blive blandet op med regnen, som fortynder den ulækre omgang.

Dermed er der håb for, at Bellevue-stranden snart kan være åben for offentligheden igen, lyder det.