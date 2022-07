Lyt til artiklen

Hele 2021 var den populære midtjyske badesø Kvie Sø lukket for badning på grund af for høje koncentrationer af tarmbakterier.

Og nu bliver badning igen frarådet, skriver jv.dk.

»Grunden til, at vi nu fraråder badning, er en rigtig høj koncentration af tarmbakterier,« siger leder af Naturcenteret i Varde Kommune, Klaus Bertram Fries, til jv.dk.

En ny måling foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed viser nemlig, at koncentrationen af tarmbakterier er meget, meget højere end tidligere.

Sidst koncentrationen af tarmbakterier i søen var høj, lå den omkring 2.500-3.000 bakterier per 100 milliliter.

Nu ligger den i underkanten af 6.000 bakterier per 100 milliliter, hvilket er dobbelt så høj som tidligere tiders højeste måling.

Den store mængde tarmbakterier betyder, at badning i Kvie Sø bliver frarådet. Det er ikke et forbud, men der er risiko for diverse dårligdomme ved at bade i søen med den høje koncentration af bakterier.

Klaus Bertram Fries kan ikke sige, om den vilde stigning i tarmbakterier skyldes, at flere mennesker eller dyr laver afføring i søen.