Den populære festgade, Frederiksgade i Aarhus, er blevet en bar fattigere.

Sherlock Holmes Pub har efter 31 år på den festlige aarhusianske gade begæret sig konkurs.

Det bekræfter kurator og advokat Jens Weinkouff Højmark overfor Århus Stiftstidende.

»Selskabet har erkendt, at de ikke kunne betale det skyldte, og derfor er det forsvarlige at kaste håndklædet i ringen med en konkursbegæring,« fortæller han til mediet.

I virksomhedens seneste regnskab for 2022, har Sherlock Holmes Pub måtte se på røde tal.

Den populære Aarhus-pub gik nemlig ud med et underskud på minus 123.526 kroner før skat – mens årets resultat lå på minus 96.392 kroner, viser pubbens regnskab i CVR-registret.

Pubben havde i sit regnskab fra 2021 et overskud på knap 183.000 kroner.

Ifølge virksomhedens ledelsesberetning for 2022 kommer underskuddet på baggrund af de coronarestriktioner, der medførte, at baren var nødt til at lukke indtil januar 2022, hvorefter baren kunne åbne almindeligt.

Sherlock Holms Pubs ledelse anser deres resultat i 2022 for utilfredsstillende.

Til Århus Stiftstidende oplyser kurator og advokat Jens Weinkouff Højmark, at der er en klar plan A for, at Sherlock Holmes Pub kan leve videre.

Håbet er at sælge aktiviteterne og betale kreditorerne deres penge, så pubben kan køre videre.