Et skib er sunket syd for Rønne. Besætningen er i redningsfartøjer og en enkelt på vej til hospitalet.

Et mindre fiskeskib er sunket syd for Rønne efter at være blevet vædret. Redningspersonale har været på stedet og har reddet de nødstedte fiskere.

Det skriver Forsvaret på det sociale medie Twitter.

- Polsk fiskeskib vædret og sunket syd for Rønne. Mandskabet er i redningsflåde.

- Helikopter og skibe fra Forsvaret er på stedet og ingen yderligere assistance er nødvendig.

- En enkelt person med en hovedskade sejles i øjeblikket til Rønne hospital, skrev forsvaret omkring klokken 06:30 søndag morgen.

At være vædret betyder, at man er blevet sejlet ind i med en betydelig kraft.

Vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter Major Jesper Lyngholm fortæller, at det polske fiskeskib selv meldte, at man var blevet vædret.

- Vi får melding om, at et polsk fiskefartøj, man kan chartre, hvis man vil fiske, er blevet vædret. Og at det har medført, at alle 16 på skibet er gået i flåden, siger han.

En enkelt er fragtet til hospitalet i Rønne med en flænge i hovedet. Han betegnes som relativt let tilskadekommen.

Det vides endnu ikke hvilket skib, der vædrede de polske fiskeskib.

- Det er vi i gang med at finde ud af. Vi har en formodning, men det er rygter, og det er ikke noget, vi gør det meget i, siger Jesper Lyngholm.

Det polske fiskeskib beskrives af Major Jesper Lyngholm som et 20 meter langt, seks meter bredt skib, der kan chartres af interesserede lystfiskere.

Et hold af eksperter er ved at blive samlet og fragtet til Bornholm for at kontrollere, om det sunkne skib udgør en miljørisiko.

- Vi skal finde ud af, om der lækker olie eller andre farlige ting. Så vi skal have et mobilt miljøhold til Rønne.

- Resten er en politimæssig efterforskning, siger Major Jesper Lyngholm.

/ritzau/