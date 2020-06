Ordenen I can't breathe er blevet et slags slogan for protesterne mod racisme og politivold. Det var de ord, som 46-årige George Floyd gentog under en anholdelse mandag i sidste uge, som endte med at koste ham livet. Han døde, efter at en hvid politibetjent havde presset sit knæ mod mandens hals i flere minutter. (Arkivfoto) Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix